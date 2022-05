Diaporama : Mariage de Kourtney Kardashian : Robe riquiqui, signes religieux et portion de pâtes ridicules, les critiques fusent

1 / 32 Mariage de Kourtney Kardashian : Robe riquiqui, signes religieux et portion de pâtes ridicules, les critiques fusent

Kourtney Kardashian et Travis Barker se promènent sur le port de Portofino après leur cérémonie de mariage. Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino,

3 / 32 Les portions de pâtes au mariage de Kourtney Kardashian et Travis Barker ont affolé la Toile

4 / 32 Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont décidé de se remarier en Italie. En amont du grand jour, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) sont allés dîner tous ensemble aux restaurants "Puny" et "Cafè Excelsior", privatisés pour l'occasion. Portofino, le 20 mai 2022.





7 / 32 Kourtney Kardashian avec son mari Travis Barker et son fils Mason, passent la journée avec famille et amis sur un yacht à Portofino. Le couple fraichement marié à Los Angeles et à Las Vegas, va se remarier en Italie. Famille et amis sont venus au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) à Portofino pour l'occasion. Portofino

8 / 32 Exclusif - Kim Kardashian et sa fille North West se promènent à Portofino après la cérémonie de mriage de Kourtney et Travis. Portofino, le 22 mai 2022.

9 / 32 Après Las Vegas et Los Angeles, Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker se remarient à Portofino en Italie. Pour l'occasion, la famille Kardashian au grand complet (Kris Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, avec compagnons et enfants) et leurs amis (Machine Gun Kelly, Megan Fox, Stefano Gabbana, etc...) ont répondu présents. La cérémonie avait lieu dans un endroit paradisiaque à l'abri de tous les regards. Portofino, le 22 mai 2022.

