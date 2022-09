Diaporama : Marianne James ultra bien payée pour Nouvelle Star : franches confidences sur le "pognon" qu'elle s'est fait

10 / 13

Exclusif - Marianne James lors de la 2ème cérémonie de remise des OUT d'or, prix de la visibilité LGBTI (lesbiennes, gays, bi·e·s, trans et intersexes), organisé par l'association des journalistes LGBT, AJL et la Maison des Métallos (établissement culturel de la ville de Paris) à la Maison des Métallos, à Paris, France, le 19 juin 2018. La cérémonie des OUT d'or, a pour vocation de récompenser artistes, journalistes et personnalités qui, grâce à leurs actions, accroissent et valorisent la visibilité des thématiques LGBTI en France et à l'international.