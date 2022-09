Marianne James ultra bien payée pour Nouvelle Star : franches confidences sur le "pognon" qu'elle s'est fait

De 2004 à 2007, Marianne James a fait partie du jury de Nouvelle Star. Une émission musicale qui a fait les beaux jours de M6 durant cette période et qui a révélé de grandes stars de la chanson, comme Christophe Willem, Amel Bent ou encore Julien Doré. Le programme a également apporté en notoriété à la cantatrice à la carrière pourtant déjà impressionnante à l'époque. "Il y a quand même eu un avant et un après Nouvelle Star. Cela m'a offert beaucoup de choses", a-t-elle reconnu au micro de Bruno Guillon dans son émission Le Bon Dimanche show sur RTL attendu ce 25 septembre mais dont Gala a pu se procurer un extrait.

Durant ses quatre années à partager ses conseils de chanteuse professionnelle, Marianne James a surtout eu l'occasion de renflouer son compte en banque comme elle le révèle ensuite. "C'était chouette, on était très bien payé à l'époque. Ce qui est moins le cas maintenant. Qu'est-ce qu'on gagnait comme pognon !", a-t-elle lâché, gardant toutefois le mystère sur l'exactitude de son salaire. Et pour elle d'ironiser : "Je remercie les impôts. Ça ne leur a pas échappé. Vive la France ! Moi j'embrasse les flics, les infirmières, le mobilier urbain. Les abribus, je les aime, ils sont à ma hauteur, je leur fais des câlins, je me frotte contre eux, je laisse mon ADN."

Toujours très attachée à la Nouvelle Star, Marianne James a par ailleurs indiqué qu'il se préparait un retour pour les 20 ans du show. Un rendez-vous qu'elle ne manquerait pour rien au monde : "Il y a l'anniversaire des 20 ans qui arrive et des soirées sont prévues. Attention, on ne refait pas la Nouvelle Star ! (...) C'est génial, on va pouvoir partager des anecdotes qu'on va enfin balancer. 20 ans, il y a prescription."

Rappelons qu'après son expérience Nouvelle Star, Marianne James s'est maintenue dans le paysage audiovisuel, intégrant notamment le jury de La France à un Incroyable talent. En revanche, pour ce programme, elle aurait été "achetée pas cher". C'est ce qu'elle assurait en tout cas en 2018 lors de la conférence de presse.