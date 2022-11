Diaporama : Marie-Sophie Lacarrau surprend avec une robe ultra flashy et colorée face à Rachida Dati

1 / 29 Marie-Sophie Lacarrau surprend avec une robe ultra flashy et colorée face à Rachida Dati

2 / 29 Marie-Sophie Lacarrau - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris © BestImage, Veeren

3 / 29 Rachida Dati - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

4 / 29 Michèle Alliot-Marie et Marie-Sophie Lacarrau - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

5 / 29 Rachida Dati et Isabelle Rome, prix de la femme d'influence politique - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

6 / 29 Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative et Virginie Calmels - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

7 / 29 Michèle Alliot-Marie et Marie-Sophie Lacarrau - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

8 / 29 Michèle Alliot-Marie et Isabelle Rome, prix de la femme d'influence politique - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

9 / 29 Anne Gravoin - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

10 / 29 Paola Locatelli, Isabelle Rome, prix de la femme d'influence politique, Edith Cresson (première femme première ministre) et Michèle Alliot-Marie - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

11 / 29 Paola Locatelli et Edith Cresson (première femme première ministre) - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

12 / 29 Michèle Alliot-Marie - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

13 / 29 Virginie Calmels, Michèle Alliot-Marie et Caroline Vigneaux - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

14 / 29 Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

15 / 29 Edith Cresson (première femme première ministre) - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

16 / 29 Paola Locatelli et Michèle Alliot-Marie - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

17 / 29 Rachida Dati et Isabelle Rome, prix de la femme d'influence politique - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

18 / 29 Rachida Dati - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

19 / 29 Edith Cresson (première femme première ministre), Michèle Alliot-Marie et Isabelle Rome, prix de la femme d'influence politique et Rachida Dati - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

20 / 29 Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

21 / 29 Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative et Virginie Calmels - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

22 / 29 Isabelle Rome, prix de la femme d'influence politique, Abnousse Shalmani, prix de la femme d'influence culturelle, Kalina Raskin, prix de la femme d'influence économique, Tara Heuzé-Sarmini, prix de la femme d'influence espoir, Bénédicte Wolfrom, prix de la femme d'influence coup de coeur - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

23 / 29 Virginie Calmels - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

24 / 29 Patricia Chapelotte, Présidente du Cercle des Femmes d’Influence et du Prix de la Femme d’Influence, Edith Cresson (première femme première ministre) et Michèle Alliot-Marie - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

25 / 29 Edith Cresson (première femme première ministre) - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

26 / 29 Edith Cresson (première femme première ministre) - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

27 / 29 Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative et Virginie Calmels - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage

28 / 29 Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, Bénédicte Wolfrom Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage