Marie-Sophie Lacarrau surprend avec une robe ultra flashy et colorée face à Rachida Dati

La nouvelle édition du Prix de la Femme d'Influence, créé par Patricia Chapelotte, présidente du Cercle des Femmes d'Influence, a eu lieu ce lundi 21 novembre 2022 au Palais Brongniart à Paris. L'ancienne ministre de la Justice Rachida Dati a eu le plaisir de remettre la première récompense, le prix "Politique". Il est revenu à Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances au sein du gouvernement Élisabeth Borne.

Née en Iran, l'écrivaine et chroniqueuse Abnousse Shalmani est la lauréate du prix de la Femme d'influence culturelle. Exilée à Paris à la suite de la révolution islamique de 1985, elle a publié plusieurs ouvrages dont Khomeiny, Sade et moi, en 2014. La fondatrice et directrice générale de l'association 20 ans, 1 projet, Bénédicte Wolfrom, a reçu le prix de la Femme d'influence "coup de coeur", tandis que Tara Heuzé-Sarmini est la lauréate du prix de la Femme d'influence Espoir, elle qui s'est interrogée sur le sujet de la précarité menstruelle. Enfin, la scientifique Kalina Raskin, cofondatrice et directrice générale du Centre européen de biomimétisme (Ceebios), a reçu le prix de la section "économique".

Ce sont donc des femmes engagées qui ont été honorées ce lundi devant de nombreuses personnalités, parmi lesquelles différentes générations de femme de pouvoir : Edith Cresson, la première femme à la tête du gouvernement en France, Michèle Alliot-Marie qui a été en charge des Affaires étrangères et européennes, ainsi que Marlène Schiappa, actuellement secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. Avec sa robe originale aux couleurs fluos, la journaliste et présentatrice du 13h Marie-Sophie Lacarrau n'est pas passée inaperçue. Radieuse comme à son habitude, la figure de la télévision a tourné la page de ses graves problèmes ophtalmologiques qui l'avaient obligée à plusieurs mois de convalescence.