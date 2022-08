Marie-Sophie Lacarrau comblée : vacances de rêve en famille, elle montre des photos paradisiaques

A l'instar de nombreuses personnalités, Marie-Sophie Lacarrau a pris des vacances bien méritées après une année particulière à cause de sa maladie. La présentatrice du JT de 13h de TF1 a posé ses valises à l'étranger comme elle l'a dévoilé sur Instagram, ce mercredi 3 août 2022.

C'est en famille que la présentatrice de 46 ans compte passer du bon temps. On imagine donc qu'elle a pris l'avion en compagnie de son mari Pierre Bascoul et de leurs fils Malo et Tim (19 et 14 ans) direction le Brésil et l'Argentine. Et celle qui a remplacé le défunt Jean-Pierre Pernaut n'a pas tardé à dévoiler quelques photos sur son compte Instagram. On peut y découvrir de magnifiques paysages tels qu'une vue panoramique sur Rio, les Chutes d'Iguazúou encore une plage avec un coucher de soleil en fond. "Vacances avec vue(s)#vacancesenfamille #vacancesderêve #vacancesdété", peut-on lire en légende de la publication.