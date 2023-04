Diaporama : Marilou Berry confrontée à un sacré mensonge, la maman d'Andy obligée de riposter

1 / 17 Marilou Berry confrontée à un sacré mensonge, la maman d'Andy obligée de riposter

Alors quand elle a appris qu'une société se servait de son image sans son accord, l'actrice est sortie de ses gonds

" Non, je ne fais pas de pub pour des pilules amaigrissantes. C'est une arnaque" a-t-elle écrit

Elle a également indiqué qu'une "plainte était en cours" et qu'elle n'en resterait donc pas là

