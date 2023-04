Marilou Berry confrontée à un sacré mensonge, la maman d'Andy obligée de riposter

Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise et que certains de ses fans ne se fassent avoir par de la publicité mensongère, Marilou Berry a pris le taureau par les cornes et intenté une action en justice contre la société : "Une plainte est en cours" a-t-elle déclaré avant de souhaiter à tout le monde de passer un bon week-end de Pâques et de profiter quand même du break qu'elle a choisi de s'imposer.

Six mois off

Le 25 mars dernier, quelque temps après son anniversaire, Marilou Berry prenait une décision très importante pour elle : celle de couper un peu des tournages pour se recentrer sur l'essentiel, à savoir sa famille et son fiston. Maman d'Andy, petit garçon né en 2018 et fruit de ses amours avec l'artiste Alexis Le Diamantaire.

Dans les pages de Télé Star à qui elle accordait une interview, elle révélait vouloir s'absenter pour profiter un peu plus de la vie : "J'ai décidé de prendre six mois off et d'être en 'slow life', pour profiter de mon fils, de tous ces moments courts qui passent très vite. J'apprécie cette vie un peu plus calme." Marilou sait plus que quiconque à quel point se créer des souvenirs est précieux depuis la mort brutale de son papa Philippe Berry en 2019 : "J'ai aussi trié et rangé l'énorme atelier de mon père qui était rempli de trente ans de vie." Voilà donc la vie qu'elle a choisi de mener.