Marilou Berry maman d'Andy : rares et franches photos de la grossesse de la fille de Josiane Balasko

On l'a vue grandir sur les écrans et maintenant, Marilou Berry célèbre son 40e anniversaire ce 1er février 2023 ! La fille de Josiane Balasko et du regretté sculpteur Philippe Berry - frère de Richard - a parcouru déjà un beau chemin en tant que comédienne mais pas seulement. Elle a fondé une famille avec son compagnon le street artist Alexis dit le Diamantaire. Le couple a accueilli un petit Andy en 2018, un petit être qui a bouleversé sa vie. Très active sur les réseaux sociaux, moins quand il s'agit de sa vie privée, l'actrice avait toutefois partagé des clichés de sa grossesse.

À l'occasion de la diffusion du film Joséphine s'arrondit à la télévision, la suite qu'elle a réalisée, Marilou Berry avait décidé de se montrer réellement enceinte sur Instagram. En plus d'une photo amusante prise en contre-plongée de son baby-bump, elle avait écrit une légende en toute franchise et débordante d'humour : "Et y'a pas que joséphine qui s'arrondit d'ailleurs... #pointdevue #workinprogress et franchement, @madameforesti t'es restée super soft dans ton sketch sur la Grossesse... Je suis sur que le Fbi des femmes enceintes a commandité ce sketch... #jechaussedu41etdemi #piedsenknakiball #mercilachaleur #jefaisdu100E #yaBienlacartedesAutoroutesDefranceSurMesNichons #jaiHateQueCaSoitCuit."