Diaporama : Marina Foïs sensuelle face à Juliette Binoche, récompensée, et au look original

1 / 16 Marina Foïs sensuelle face à Juliette Binoche, récompensée, et au look original

2 / 16 Juliette Binoche au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne. © BestImage, Agence

3 / 16 Marina Fois au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

4 / 16 Juliette Binoche au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. Celebs attend the Goya Awards 2023 photocall at FIBES Conference and Exhibition Centre in Seville, Spain, on February 11, 2023. © BestImage

5 / 16 Marina Fois au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

6 / 16 Marina Fois au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

7 / 16 Juliette Binoche au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

8 / 16 Marina Fois au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. Celebs attend the Goya Awards 2023 photocall at FIBES Conference and Exhibition Centre in Seville, Spain, on February 11, 2023. © BestImage

9 / 16 Marina Fois au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

10 / 16 Juliette Binoche au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

11 / 16 Juliette Binoche au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

12 / 16 Juliette Binoche au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. Celebs attend the Goya Awards 2023 photocall at FIBES Conference and Exhibition Centre in Seville, Spain, on February 11, 2023. © BestImage

13 / 16 Juliette Binoche au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

14 / 16 Penelope Cruz au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence

15 / 16 Belen Rueda au photocall de la 37ème édition de la cérémonie des Goya, organisée par l'Academia de las artes y las ciencias cinematográficas de España, au FIBES centre de conférences et d'expositions de Séville, Espagne, le 11 février 2023. © BestImage, Agence