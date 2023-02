Marina Foïs sensuelle face à Juliette Binoche, récompensée, et au look original

Juliette Binoche et Marina Foïs étaient présentes ce samedi 11 février à la cérémonie annuelle du prix Goya, à Séville. Un rendez-vous incontournable du cinéma espagnol depuis 1987, qui récompense les meilleures pépites du cinéma du pays. L'occasion également de découvrir d'incroyables looks de tapis rouge. Et cette année, nos deux stars nationales se sont faites remarquées par leur style impeccable, incarnant le chic à la française. En effet, Juliette Binoche et Marina Foïs étaient éblouissantes (littéralement) dans des créations signées respectivement Paco Rabanne et Louis Vuitton.

Des stars à couper le souffle

Alors qu'elle a été récompensée par l'Académie pour l'ensemble de sa brillante carrière, Juliette Binoche a elle-même scintillé d'élégance. En hommage au créateur Paco Rabanne décédé le 3 février dernier, l'actrice aussi éclectique qu'inspirante était vêtue d'une spectaculaire création du designer espagnol. Une robe typique du style incomparable du créateur : longue à manches courtes, entièrement en velours noir, au col croisé et orné de magnifiques sequins argentés, sous laquelle des manches longues moulantes parfaisaient l'élégance et le mystère. Au niveau de la jupe, un drapé métallique impressionnant, allant des hanches jusqu'aux pieds. Une performance mode entre sobriété et extravagance : l'incarnation de l'allure parisienne mêlée à une touche castillane.

Une soirée éclatante pour l'actrice oscarisée, comme ce fût le cas pour Marina Foïs, qui a elle aussi donné une leçon de style à la française. L'actrice à l'affiche du film As Bestas, réalisé par Rodrigo Sorogoyen et récompensé neuf fois, portait un look Louis Vuitton au chic déconcertant. Une robe "one shoulder" longueur genoux, entièrement brodée de sequins noirs et assortie à une paire de bottes hautes en cuir griffée de la Maison. Un look aussi simple que sophistiqué, dont l'égérie Louis Vuitton a le secret. D'autres actrices ont aussi osé le look scintillant comme Maribel Verdu ou encore Belen Rueda, pour un résultat à couper le souffle.