Marina Foïs en maxi look : casquette, baskets, doudoune et une touche Louis Vuitton

Au Festival de Cannes 2019, Marina Foïs n'avait pas mâché ses mots à propos du cinéaste et acteur Xavier Dolan. Elle avait tout simplement déclaré au micro de Didier Allouch être littéralement fan de son travail. Ce n'est donc pas une surprise de la voir lors de l'avant-première de sa dernière création, la série La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, disponible à partir du 23 janvier sur Canal+.

Pour la présentation de cette nouvelle série à la Cinémathèque française à Paris le 17 janvier 2023, Marina Foïs a posé avec un autre homme qu'elle adore, son complice dans la saga Papa ou maman, Laurent Lafitte. À cette occasion, la fashionista qu'elle est a misé sur un maxi look confortable - doudoune verte, casquette, pantalon large et baskets - associé avec une touche Louis Vuitton, maison qu'elle adore, représentée par son sac à main.

L'actrice de 52 ans a été récemment vue lors de la soirée des Révélations des César, croisant par la même occasion son ex-compagnon et père de ses deux fils, Eric Lartigau, réalisateur de La Famille Bélier. La prometteuse Nadia Tereszkiewicz (Les Amandiers) était elle aussi présente à ces deux événements cinématographiques. Alice David, Noémie Merlant ou encore Charlotte Gabris font également partie de la liste des invitées amatrices des oeuvres de Dolan.

Un trio au destin bouleversé

Après Mathias et Maxime en 2019, Xavier Dolan a repris sa caméra pour, non pas un long-métrage, mais une mini-série en cinq épisodes. Lors de la projection, il a posé en compagnie de l'une de ses actrices, Julianne Côté, ainsi que de sa productrice, Nancy Grant. Explorateur existentialiste des relations humaines, il s'est attaché à porter son regarder sur la pièce de théâtre éponyme de Michel Marc Bouchard.

La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé suit ainsi de l'histoire de Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier qui forment un trio inséparable. Les garçons viennent de remporter le championnat provincial de baseball et Mireille rêve de brûler les planches. Qui sait ce que l'avenir leur réserve ? Pourtant, une nuit d'octobre, en 1991, leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible incident et leurs routes se séparent...