Leïla Bekhti en look oversize, Romain Duris en cuir... Grande soirée pour les Révélations des César

Les soirées événement s'enchaînent pour le cinéma français. L'avant-première du film tant attendu Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu au Grand Rex dimanche 15 janvier, au cours de laquelle on a pu voir Marion Cotillard, Julie Depardieu et Philippe Katerine en compagnie de leurs enfants, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, Vincent Cassel et sa fille Deva, Cindy Fabre, Alice Taglioni ou encore José Garcia et sa discrète compagne.

Et dès le lendemain, lundi 16 janvier, on a également pu retrouver du beau monde pour la soirée des Révélations des César. Une cérémonie marquée une nouvelle fois par la présence de l'incontournable star internationale et actrice oscarisée Marion Cotillard, mais aussi celle de nombreuses stars telles que Virginie Efira, qui est apparue avec un look chic et rock'n'roll pour un résultat des plus sexy.

Mais durant cette soirée, qui se déroulait au Trianon, on a pu apercevoir d'autres têtes d'affiche du cinéma tricolore, comme Leïla Bekhti ou encore Romain Duris. La première, qui arborait un costume oversize bleu délavé, a pris la pause lors du photocall seule, ou accompagnée dans un premier temps du comédien Jonathan Cohen, son partenaire de jeu inoubliable dans La Flamme puis Le Flambeau, et ensuite avec l'acteur Shaïn Boumedine. On peut noter qu'elle est la marraine de ce dernier, nommé pour son rôle dans Placés, puisque chaque star établie du Septième Art tricolore parraine un jeune espoir du cinéma français.

Cette apparition n'en demeure pas moins remarquée Leïla Bekhti qui partage sa vie avec l'acteur Tahar Rahim, qui est également le père de ses trois enfants. D'ailleurs celui-ci n'est autre que le président des César de cette cuvée 2023. L'actrice de 38 ans fait quant à elle partie de la présentation collégiale. En effet, pas un seul maître de cérémonie cette année mais 9 : Jérôme Commandeur, Ahmed Sylla, Léa Drucker, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Leïla Bekhtidonc.

Une pluie de stars

De son côté, Romain Duris a fait lui dans la sobriété avec une tenue entièrement noir. Un look prudent, agrémenté d'un épais blouson de cuir, mais diablement efficace. L'acteur de 48 ans, révélé par le film L'Auberge Espagnole de Cédric Klapisch, a également pu poser seul devant les photographes, ainsi qu'aux côtés de son poulain qu'il parraine, le jeune espoir Paul Kircher. Le jeune acteur est en lice pour son rôle dans Le lycéen.

Outre ses deux passages remarquées, on a pu se délecter de la fine fleur du cinéma hexagonale, avec des personnalités de renom tels que Léa Drucker, Marina Foïs, Dali Benssalah, Camille Cottin, Karim Leklou, Michel Hazanavicius, Pio Marmaï, Vincent Macaigne, Sandrine Kiberlain, Juliette Binoche, Gustave Kervern, Simon Abkarian, Cécile de France ou bien Michèle Laroque. Chacun d'entre eux a pu poser aux côtés du jeune espoir qu'il parraine.

De quoi faire monter l'attente avant la cérémonie officielle, qui se tiendra le 24 février prochain. L'annonce des Nominations pour les César aura lieu quant à elle le mercredi 25 janvier.