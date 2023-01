Virginie Efira dans un look chic et rock'n'roll : infatigable et sexy, elle est prête pour les César

Les soirées glamour et cinéma se succèdent en ce début d'année 2023, à l'approche de la cérémonie des César ce 24 février. Un marathon durant lequel se distinguent des stars telles que Marion Cotillard, ou encore Virginie Efira. Cette infatigable actrice ne manque aucune apparition pour partager son amour pour le 7e art et répandre son charisme. Ce 16 janvier, l'irrésistible Belge que le cinéma français adore s'est donc rendue à deux événements de prestige : la soirée des Révélations des César et celle des prix Lumières.

En attendant les nominations des César, l'Académie a dévoilé sa liste des Révélations, mettant en lumière les jeunes artistes prometteurs. Au cours de la soirée organisée en partenariat avec la maison Chanel, chaque jeune comédien ou comédienne a pu compter sur le soutien d'une figure experte du milieu. C'est ainsi que Mallory Wanecque, remarquée et remarquable dans Les Pires - un film courronné du prix Un certain regard à Cannes -, a eu comme marraine Virginie Efira. Pour parfaire son soutien, la star a choisi un look chic et rock avec une robe noire et une veste ultra courte en cuir, posant également avec les deux réalisatrices de ce long métrage, Romane Gueret et Lise Akoka.

Des Révélations aux Lumières

À la suite de ce cocktail durant lequel les invités ont pu voir le court métrage ode à la jeunesse et à l'art réalisé par celle à qui l'on doit L'Evénement, Audrey Diwan, Virginie Efira s'est rendue à la cérémonie des prix Lumières où elle a remporté le trophée de la meilleure actrice pour Les Enfants des autres. Ceux-ci, qui se sont déroulés au Forum des images, ont récompensé notamment La Nuit du 12 (meilleur film), mais également le film Pacifiction - Tourments sur les îles. Auréolé de trois prix, il a sacré Benoît Magimel. Une nouvelle certainement accueillie avec joie par Virginie Efira qui a récemment joué à ses côtés dans Revoir Paris.

Lors de ces deux événements, Virginie Efira n'a pas posé avec son compagnon Niels Schneider. La maman d'Ali attend peut-être la cérémonie des César pour des poses romantiques. Tout porte à croire que l'actrice de 45 ans fera partie des nommées, elle qui vient de décrocher également le prix French Cinema Award d'Unifrance, saluant sa riche année 2022.