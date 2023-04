Diaporama : Marlène Schiappa, de l'érotisme à la politique : "fière" de son parcours, elle assume à 100% ses choix

1 / 17 Marlène Schiappa, de l'érotisme à la politique : "fière" de son parcours, elle assume à 100% ses choix

" J'ai publié de nombreux livres érotiques sous pseudonyme. A la fois des guides pratiques, fait-elle savoir à "Playboy". Je trouve que c'est une belle manière de lever certains tabous."

Marlène Schiappa n'en a pas honte, bien au contraire

" Je trouve que c'est une démarche d'émancipation des femmes que de prendre la parole sur des sujets comme la sexualité qui ne doit pas être réservé qu'aux hommes."

Gala des 10 ans de l'association "Juste Humain" au Paradis Latin à Paris le 04 avril 2023.

Photocall du gala des 10 ans de l'association "Juste Humain" au Paradis Latin à Paris le 04 avril 2023.

