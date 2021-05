Diaporama Maxima des Pays-Bas a 50 ans : sublimée par son mari, le roi Willem-Alexander, pour son anniversaire

1 / 16 Maxima des Pays-Bas a 50 ans : sublimée par son mari, le roi Willem-Alexander, pour son anniversaire

2 / 16 La reine Maxima des Pays-Bas a été sublimée par son mari, le roi Willem-Alexander, pour ses 50 ans.

3 / 16 La reine Maxima des Pays-Bas, sublime en robe Haute Couture Iris Van Erpen, a lancé les festivités pour son 50 ème anniversaire.

4 / 16 Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima des Pays-Bas à leur arrivée à l'aéroport Halim Perdanakusuma de Jakarta, le 9 mars 2020.

5 / 16 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont déposé une gerbe de fleurs lors d'une cérémonie hommage au cimetière des héros de Kalibata à Jakarta, à l'occasion d'un voyage officiel en Indonésie, le 10 mars 2020

6 / 16 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas lors du dîner d'état offert par le président de l'Irlande Michael D. Higgins à la résidence Aras an Uachtarain à Dublin. Le 12 juin 2019.

7 / 16 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas reçus par le sultan Hamengku Buwono et Radu Hemas au palais Kraton à Yogyakarta, lors d'une cérémonie d'accueil, à l'occasion d'un voyage officiel en Indonésie. Le 11 mars 2020 Yogyakarta, INDONESIA - King Willem-Alexander and Queen Maxima of The Netherlands during the welcome ceremony at Kraton Yogyakarta, the home of the Sultans family Hamengku Buwono during their State Visit to Indonesia.11/03/2020 - Yogyakarta

8 / 16 Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima des Pays-Bas assistent à l'ouverture nationale des Jeux du roi à l'école primaire Vlinderslag à Amersfoort, le 23 avril 2021.

9 / 16 La reine Maxima des Pays-Bas lors d'une visite au "More music in the classroom foundation" à Bourtange. Le 10 mai 2021.

10 / 16 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas à Eindhoven, le 27 avril 2021.

11 / 16 La reine Maxima des Pays-Bas lors du '"Op Stoom met Qredits" pour aider les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises (PME) à La Haye, le 25 mars 2021.

12 / 16 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas en visite au temple Prambanan Complex à Yogyakarta, à l'occasion d'un voyage officiel de 4 jours en Indonésie. Le 11 mars 2020 King Willem-Alexander and Queen Maxima of The Netherlands visit the Prambanan Temple Complex in Yogyakarta in Indonesia, 11 March 2020. The Dutch King and Queen are in Indonesia for their 4 day State Visit.11/03/2020 - Yogyakarta

13 / 16 La reine Maxima des Pays-Bas assiste aux répétitions du groupe "The Streamers" juste avant le concert à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans) à La Haye, le 27 avril 2021.

14 / 16 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas visitent Toba Samosir lors de leur voyage officiel en Indonésie, le 11 mars 2020. King Willem-Alexander and Queen Maxima of The Netherlands posing at the Toba Samosir during their State Visit to Indonesia.11/03/2020 - Sumatra

15 / 16 Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima des Pays-Bas lors du dîner de gala annuel en l'honneur du corps diplomatique au palais royal à Amsterdam le 9 avril 2019.