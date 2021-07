Diaporama Megan Fox : Son fils de 8 ans harcelé à cause de ses vêtements

Megan Fox : Son fils de 8 ans harcelé à cause de ses vêtements

Megan Fox : Son fils de 8 ans harcelé à cause de ses vêtements

Exclusif - Megan Fox révèle que son fils aîné Noah est victime de harcèlement scolaire, à cause de ses tenues vestimentaires.

Exclusif - Noah, déguisé en Blanche Neige - Megan Fox et son mari Brian Austin Green sont allés déjeuner avec leurs enfants Noah, Journey et Bodhi au restaurant Nobu à Malibu, le 22 mai 2017

Megan Fox, Brian Austin Green et leurs trois enfants fêtent Halloween à Disneyland

Les enfants de Megan Fox et Brian Austin Green déguisés pour Halloween, le 1er novembre 2018 sur Instagram.

Exclusif - Megan Fox et son mari Brian Austin Green sont allés déjeuner au restaurant mexicain "Los Arroyos Montecito" avec leurs enfants Noah Shannon, Bodhi Ransom et Journey River, le 9 juillet 2017 à Santa Barbara

Exclusif - Megan Fox et son mari Brian Austin Green sont allés déjeuner au restaurant mexicain "Los Arroyos Montecito" avec leurs enfants Noah Shannon, Bodhi Ransom et Journey River, le 9 juillet 2017 à Santa Barbara

8 / 18

Exclusif - Megan Fox et Brian Austin Green emmènent leurs enfants Bodhi, Noah et Journey passer la journée chez Color Me Mine à Los Angeles, le 17 février 2019