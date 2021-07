Megan Fox : Son fils de 8 ans harcelé à cause de ses vêtements

En larmes au moment de parler de ses enfants, Megan Fox a aussi de quoi sourire. Son compagnon Machine Gun Kelly est lui aussi intervenu dans l'interview InStyle, pour décrire leur relation. "Je veux seulement que les gens comprennent que c'est réel. Je ne pense pas qu'ils croient au vrai amour, au grand amour, et c'est ce que nous vivons", a expliqué le chanteur. Megan et MGK ont officialisé leur relation en juillet 2020, peu après la sortie du clip de la chanson Bloody Valentine, dans lequel figure Megan Fox.

Ils se sont rencontrés quelques mois plus tôt, lors du tournage du film Midnight in the Switchgrass, dont ils partagent l'affiche. À l'époque, Machine Gun Kelly était toujours en couple avec l'influenceuse Sommer Ray, et Megan Fox était séparée de son mari Brian Austin Green, mais pas encore divorcée.