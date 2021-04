Diaporama Meghan Markle et Harry sur leurs gardes : la police appelée chez eux... neuf fois !

Meghan Markle et Harry sur leurs gardes : la police appelée chez eux... neuf fois !

Le prince Harry et Meghan Markle ont assisté à l'office religieux en mémoire de Stephen Lawrence, un jeune homme noir britannique tué en 1993 à l'âge de 18 ans lors d'un meurtre raciste, à l'église St Martin-in-the-Fields à Londres, un mois avant leur mariage.

Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview avec Oprah Winfrey diffusée le 7 mars 2021 sur la chaîne CBS.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.

La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en interview pour l'émission Engineering A Better World TIME100, le 20 octobre 2020

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex en pleine interview pour TIME 100 television ABC, le 23 septembre 2020

Mariage du prince Harry et de Meghan Markle à Windsor, le 19 mai 2018.

12 / 19

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte de son fils Archie), rencontrent le roi du Maroc et son fils, le prince héritier du Maroc, Moulay Hassan à sa résidence à Rabat, lors d'une audience privée in Rabat le 25 février, 2019