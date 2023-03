Diaporama : Mélanie Laurent maman et séparée de son mystérieux mari, sa vie à Los Angeles terminée !

1 / 19 Mélanie Laurent maman et séparée de son mari, sa vie à Los Angeles terminée !

2 / 19 Mélanie Laurent a vécu à Los Angeles plusieurs années avec son mari et ses deux enfants Léo, 9 ans et Mila, 4 ans Melanie Laurent lors de la cérémonie d'ouverture et projection du film "White Noise" lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise (La Mostra), Italie. © MPP/Bestimage © BestImage, MPP / Bestimage

3 / 19 Une époque désormais révolue comme l'a fait savoir la comédienne de 40 ans dans une interview au Parisien Mélanie Laurent à la première du film "Murder Mystery 2" à Los Angeles, le 28 mars 2023. © BestImage, WALTER / BESTIMAGE

4 / 19 Même si elle est séparée de son ex-mari, monsieur l'a suivie en France et toute la famille a pu retrouver l'actrice bloquée à Hawaï lors du tournage de "Murder Mystery 2" Mélanie Laurent, Melanie Laurent - Première du film "Murder Mystery 2" (Netflix) à Los Angeles, le 28 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 19 "C'était fou ! Le réalisateur et un acteur avaient le Covid donc on est restés deux semaines de plus. J'avais une maison où j'ai fait venir ma famille. On avait les montagnes derrière, je faisais trois heures de randonnée chaque jour. J'ai vécu ma meilleure vie." Melanie Laurent lors de la cérémonie d'ouverture et projection du film "White Noise" lors de la 79ème édition du festival international du film de Venise (La Mostra), Italie, le 31 août 2022. © MPP/Bestimage © BestImage, MPP / Bestimage

6 / 19 C'est entre Paris et la Bretagne qu'elle se partage à présent, et non à des milliers de kilomètres de son fils comme cela a pu être dit Mélanie Laurent arrive à l'hôtel Barrière "Le Majestic" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 23 mai 2022. © BestImage, Action Press / Bestimage

7 / 19 " Mon fils a eu envie d'un quotidien stable, ce que j'ai respecté. Il est avec son père et je fais des allers-retours." Mélanie Laurent - Le prince Albert II de Monaco inaugure l'exposition Mission Polaire avec Mélanie.Laurent, marraine de l'exposition, au musée océanographique de Monaco le 1er juin 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

