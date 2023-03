Mélanie Laurent maman et séparée de son mystérieux mari, sa vie à Los Angeles terminée !

Dans Murder Mystery 2, Mélanie Laurent incarne la femme d'un homme richissime enlevé le jour de son mariage et que Jennifer Aniston et Adam Sandler vont tout faire pour retrouver avec Dany Boon. Dans sa vraie vie loin des plateaux de tournage, la comédienne de 40 ans ne se montre pas autant. On ignore d'ailleurs presque tout de sa situation amoureuse actuelle. Seule certitude : Mélanie Laurent est désormais maman de deux enfants, Léo, 9 ans et Mila, née en 2019.

Dans une interview au Parisien à l'occasion de la sortie de la comédie américaine sur Netflix (dont toute l'équipe assurait la promo il y a encore quelques jours à Paris), Mélanie Laurent a évoqué à demi-mots son quotidien actuel, bien loin de celui qu'on lui prêtait il y a peu et qui lui a fait du mal. Non, Mélanie Laurent ne vit pas à des milliers de kilomètres de ses enfants contrairement à ce qui a été dit. En revanche, elle est bien séparée du mystérieux homme avec qui elle vivait et dont elle était l'épouse : "J'ai vécu à Los Angeles, j'ai eu un mari américain pendant 4 ans" a-t-elle fait savoir au quotidien.

Si l'origine de leur rupture n'a pas été dévoilée, pudeur et discrétion de l'actrice oblige, elle a néanmoins confessé que le début du tournage de Murder Mystery 2 relevait presque du paradis. Si la plupart des scènes ont été tournées en studio, c'est dans le vrai décor de Hawaï qu'elle a aussi eu droit de tourner. Une période plus longue que prévue au cours de laquelle elle a pu retrouver ses enfants et ses proches : "C'était fou ! Le réalisateur et un acteur avaient le Covid donc on est restés deux semaines de plus. J'avais une maison où j'ai fait venir ma famille. On avait les montagnes derrière, je faisais trois heures de randonnée chaque jour. J'ai vécu ma meilleure vie."

Une vie rangée, au calme... et en France !

Depuis le temps, Mélanie Laurent a donc dit adieu aux longues routes américaines et à la douceur de vivre californienne pour retrouver son confort à la française. C'est désormais entre Paris et la Bretagne que l'actrice se partage : "C'est ma base, et c'est là que vit mon fils. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, il passe une journée par semaine en forêt et il est de plus en plus écolo" révélait-elle à Version Femina. Un "refuge" dans lequel s'épanouit son garçon et bien plus près d'elle que certains peuvent le penser : "Mes enfants s'adaptent à mon travail et à ma vie, et moi aux leurs. Mon fils a eu envie d'un quotidien stable, ce que j'ai respecté. Il est avec son père et je fais des allers-retours." De quoi faire taire les mauvaises langues.