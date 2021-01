Diaporama Michael Douglas : Grand-père pour la deuxième fois, il rencontre son petit-fils

Cameron Douglas, sa compagne Vivian Thibes et leur fille Lua.

Cameron Douglas, sa compagne Vivian Thibes et leur fille Lua. Avril 2020.

Cameron Douglas, sa compagne Vivian Thibes et leurs deux enfants, Lua et Ryder. Janvier 2021.

Cameron Douglas et sa compagne Vivian Thibes. Février 2020.

Catherine Zeta-Jones et son mari Michael Douglas. Janvier 2021.

Catherine Zeta-Jones et son mari Michael Douglas. Décembre 2020.

9 / 12

Cameron Douglas et sa compagne Viviane Thibes (enceinte) - Projection du film "Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story" au NeueHouse Madison Square à New York City, le 30 novembre 2017.