Diaporama : Michel Drucker reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique, ce détail sur son visage corrigé

1 / 14 Michel Drucker reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique, ce détail sur son visage corrigé

2 / 14 Michel Drucker au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France © Coadic Guirec/Bestimage

3 / 14 Exclusif - Michel Drucker - Festival des Livres et des Artistes organisé par l'association "Lecture pour Tous" engagée dans la lutte contre l'illettrisme au Mail Branly à Paris le 3 juillet 2022. © Pierre Perusseau / Jack Tribeca / Bestimage

4 / 14 Exclusif - Michel Drucker - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel, présentée par M.Drucker, et diffusée sur France 3, de 13h30 à 15h, le 28 août © Guillaume Gaffiot / Bestimage

5 / 14 Michel Drucker et sa "petite-fille" Rebecca (fille de Stéfanie Jarre et petite fille de Dany Saval) - Soirée de gala à l'occasion de la première de la pièce "Les producteurs" au Théâtre de Paris à Paris. Le 2 décembre 2021 © Christophe Clovis / Bestimage

6 / 14 Info du 27 septembre 2020 (Michel Drucker, âgé de 72 ans, a subi une opération du coeur samedi matin dans un hôpital parisien ) - Exclusif - Michel Drucker et sa femme Dany Saval - Projections de deux séances exceptionnelles du film "Signé Furax" en hommage à Marc Simenon au cinéma Mac Mahon à Paris le 27 octobre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

7 / 14 Info du 27 septembre 2020 (Michel Drucker, âgé de 72 ans, a subi une opération du coeur samedi matin dans un hôpital parisien ) - Exclusif - Michel Drucker et sa femme Dany Saval - Projections de deux séances exceptionnelles du film "Signé Furax" en hommage à Marc Simenon au cinéma Mac Mahon à Paris le 27 octobre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

8 / 14 Exclusif - Michel Drucker et sa femme Dany Saval à la générale du spectacle musical Les Choristes au théâtre des Folies Bergère à Paris, France, le 2 mars 2017. Treize ans après le succès mondial du film Les Choristes (15 millions d'entrées en salle, 4 millions d'albums vendus, 2 nominations aux Oscars, 2 César), Christophe Barratier a adapté et mis en scène le spectacle qui sera aux Folies Bergère jusqu'à l'été, puis en tournée dans toute la France à partir de septembre. © Gorassini-Moreau/Bestimage

9 / 14 No web - Exclusif - Prix spécial - Michel Drucker (casquette) et sa femme Dany Saval, Mylène Demongeot - Mylène Demongeot (présidente du comité d'honneur du refuge de l'Arche de Chateau-Gontier) a reçu en exclusivité Michel Drucker (casquette) et sa femme Dany Saval au refuge de l'Arche à Château-Gontier à l'occasion du deuxième week-end de la protection animale le 1er mai 2015. Michel Drucker (casquette) est le parrain du Refuge de l'Arche depuis de nombreuses années. Sa dernière et unique visite remontait à 1990. C'est Mylène Demongeot, qui vit près du Refuge, qui l'a invité à revenir. Le présentateur de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain à dédicacé son nouveau livre "De la lumière à l'oubli" pendant une heure et à fait le tour des associations présentes.

10 / 14 No web - Exclusif - Prix spécial - Michel Drucker (casquette) et sa chienne Isia - Mylène Demongeot (présidente du comité d'honneur du refuge de l'Arche de Chateau-Gontier) a reçu en exclusivité Michel Drucker (casquette) et sa femme Dany Saval au refuge de l'Arche à Château-Gontier à l'occasion du deuxième week-end de la protection animale le 1er mai 2015. Michel Drucker (casquette) est le parrain du Refuge de l'Arche depuis de nombreuses années. Sa dernière et unique visite remontait à 1990. C'est Mylène Demongeot, qui vit près du Refuge, qui l'a invité à revenir. Le présentateur de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain à dédicacé son nouveau livre "De la lumière à l'oubli" pendant une heure et à fait le tour des associations présentes.

11 / 14 No web - Exclusif - Prix spécial - Dany Saval - Mylène Demongeot (présidente du comité d'honneur du refuge de l'Arche de Chateau-Gontier) a reçu en exclusivité Michel Drucker et sa femme Dany Saval au refuge de l'Arche à Château-Gontier à l'occasion du deuxième week-end de la protection animale le 1er mai 2015. Michel Drucker est le parrain du Refuge de l'Arche depuis de nombreuses années. Sa dernière et unique visite remontait à 1990. C'est Mylène Demongeot, qui vit près du Refuge, qui l'a invité à revenir. Le présentateur de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain à dédicacé son nouveau livre "De la lumière à l'oubli" pendant une heure et à fait le tour des associations présentes.

12 / 14 No web - Exclusif - Prix spécial - Michel Drucker et sa femme Dany Saval - Mylène Demongeot (présidente du comité d'honneur du refuge de l'Arche de Chateau-Gontier) a reçu en exclusivité Michel Drucker et sa femme Dany Saval au refuge de l'Arche à Château-Gontier à l'occasion du deuxième week-end de la protection animale le 1er mai 2015. Michel Drucker est le parrain du Refuge de l'Arche depuis de nombreuses années. Sa dernière et unique visite remontait à 1990. C'est Mylène Demongeot, qui vit près du Refuge, qui l'a invité à revenir. Le présentateur de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain à dédicacé son nouveau livre "De la lumière à l'oubli" pendant une heure et à fait le tour des associations présentes.

13 / 14 No web - Exclusif - Prix spécial - Michel Drucker (casquette) - Mylène Demongeot (présidente du comité d'honneur du refuge de l'Arche de Chateau-Gontier) a reçu en exclusivité Michel Drucker (casquette) et sa femme Dany Saval au refuge de l'Arche à Château-Gontier à l'occasion du deuxième week-end de la protection animale le 1er mai 2015. Michel Drucker (casquette) est le parrain du Refuge de l'Arche depuis de nombreuses années. Sa dernière et unique visite remontait à 1990. C'est Mylène Demongeot, qui vit près du Refuge, qui l'a invité à revenir. Le présentateur de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain à dédicacé son nouveau livre "De la lumière à l’oubli" pendant une heure et à fait le tour des associations présentes.