Michel Drucker reconnaît avoir eu recours à la chirurgie esthétique, ce détail sur son visage corrigé

Michel Drucker n'a pas dit son dernier mot. S'il a connu de graves pépins de santé en 2020, l'époux de Dany a fait son grand retour dans Vivement Dimanche à la fin de ce mois d'août 2022, sur France 3 cette fois-ci. Si le célèbre animateur qui fêtera ses 80 ans le 12 septembre sort de moments difficiles, son visage ne témoigne d'aucune fatigue. Heureux à l'antenne, Michel Drucker vieillit bien et affiche un "physique de jeune homme", comme lui rappellent ce jeudi 8 septembre nos confrères de Gala. Il assure tenir cette chance de sa famille mais reconnaît néanmoins une petite retouche esthétique.

"À part les paupières, il y a quelque temps, rien, s'amuse Michel Drucker quand on lui demande s'il a déjà cédé à la chirurgie esthétique. Je mets tout simplement des crèmes antirides exceptionnelles depuis des années." "Tout est d'origine", assure-t-il. Mais alors quel est son secret hormis sa routine du matin ? Il répond : "C'est génétique : mon père faisait quinze ans de moins , et puis j'ai fait beaucoup de sport toute ma vie. Mais je vais vous dire une chose : j'ai la gueule des métèques d'Europe centrale, avec des pommettes très hautes. Ça évite que le visage s'affaisse." Michel Drucker admet malgré tout qu'il n'était pas dans la même forme à sa sortie d'hôpital. "J'ai mis un an à retrouver ma tonicité, ma vivacité, confie-t-il. Et le moral."

Un coup de foudre immédiat

L'animateur, adoré de toutes les générations, n'est donc pas près de laisser sa place. Et lorsqu'il n'est pas en plateau, c'est aux côtés de Dany qu'il trouve la paix. C'est à la fin des années 1960 que le couple s'est rencontré. "Quand Claude François m'a présenté Dany, j'ai eu cette intuition formidable qu'elle serait la femme de ma vie, a-t-il confié à Gala. Comme tous les couples au long cours, le ciel s'est parfois couvert, mais le soleil est revenu très vite. Jamais je n'ai pensé que mon couple exploserait. J'étais certain que je vieillirai avec Dany." Un coup de foudre qui n'a jamais trouvé fin.