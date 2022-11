Diaporama : Michel Polnareff battu à coups de ceinture par son père : "J'ai pardonné..."

1 / 32 Michel Polnareff battu à coups de ceinture par son père : "J'ai pardonné..."

2 / 32 Michel Polnareff, sa compagne Danyellah et leur fils Louka - Le chanteur français Michel Polnareff fête son 72ème anniversaire en présence des danseuses du Moulin-Rouge et donne le départ de la deuxième étape de la 103ème édition de la course cycliste du tour de France, entre Saint-Lo et Cherbourg-en-Cotentin, en Normandie. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

3 / 32 Michel Polnareff, sa compagne Danyellah et leur fils Louka - Le chanteur français Michel Polnareff fête son 72ème anniversaire en présence des danseuses du Moulin-Rouge et donne le départ de la deuxième étape de la 103ème édition de la course cycliste du tour de France le 3 Juillet 2016, entre Saint-Lo et Cherbourg-en-Cotentin, en Normandie. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

4 / 32 Michel Polnareff, sa compagne Danyellah et leur fils Louka - Le chanteur français Michel Polnareff fête son 72ème anniversaire en présence des danseuses du Moulin-Rouge et donne le départ de la deuxième étape de la 103ème édition de la course cycliste du tour de France le 3 Juillet 2016, entre Saint-Lo et Cherbourg-en-Cotentin, en Normandie. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

5 / 32 Michel Polnareff, sa compagne Danyellah et leur fils Louka - Le chanteur français Michel Polnareff fête son 72ème anniversaire en présence des danseuses du Moulin-Rouge et donne le départ de la deuxième étape de la 103ème édition de la course cycliste du tour de France le 3 Juillet 2016, entre Saint-Lo et Cherbourg-en-Cotentin, en Normandie. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

6 / 32 Michel Polnareff, sa compagne Danyellah et leur fils Louka - Concert de Michel Polnareff à l'Olympia à Paris le 14 juillet 2016. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

7 / 32 Michel Polnareff - Fête de l'Humanité à la Courneuve le 10 septembre 2016. © Jlppa / Bestimage © Jlppa

8 / 32 Michel Polnareff en concert à l'Olympia à Paris le 14 juillet 2016. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage

9 / 32 Michel Polnareff - Fête de l'Humanité à la Courneuve le 10 septembre 2016. © Jlppa / Bestimage © Jlppa

10 / 32 Michel Polnareff à l'hôtel de Ville de Bruxelles offre un nouveau costume au Manneken-Pis, en présence de sa femme Danyellah, son fils Louka, du bourgmestre Yvan Mayeur et de l'échevine de la Culture Karine Lalieux. Le costume choisi est une copie d'une tenue de scène portée en 1972 à l'Olympia. Il est composé d'un pantalon et d'un gilet sans manches argentés avec des paillettes. Le lunetier de Michel Polnareff a également fabriqué sur mesure un exemplaire de ses lunettes blanches caractéristiques. "Cela symbolise mon amitié avec Bruxelles", a déclaré Michel Polnareff. En marge de la cérémonie, ses plus grands titres ont été diffusés depuis l'hôtel de Ville pour le public resté à l'extérieur. Accompagné du bourgmestre, de sa femme Danyellah et de son fils Louka, l'artiste s'est présenté au balcon de l'hôtel de Ville pour saluer les quelque 200 à 300 personnes rassemblées sur la Grand-Place. Il a lancé un "Je vous aime" au public avant de leur retourner qu'il s'agissait d'un grand honneur pour lui que de bénéficier d'un tel accueil à Bruxelles. Le chanteur a ensuite pris un bain de foule devant le Manneken-Pis, qui a dévoilé son costume. Il portait pour l'occasion une perruque avec une coupe similaire à celle de Michel Polnareff. Le jet d'eau a aspergé la foule rassemblée. Belgique, Bruxelles, 17 novembre 2016. © BestImage

11 / 32 Michel Polnareff en concert à l'Olympia à Paris le 14 juillet 2016. © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage

12 / 32 Michel Polnareff à l'hôtel de Ville de Bruxelles offre un nouveau costume au Manneken-Pis, en présence de sa femme Danyellah, son fils Louka, du bourgmestre Yvan Mayeur et de l'échevine de la Culture Karine Lalieux. Le costume choisi est une copie d'une tenue de scène portée en 1972 à l'Olympia. Il est composé d'un pantalon et d'un gilet sans manches argentés avec des paillettes. Le lunetier de Michel Polnareff a également fabriqué sur mesure un exemplaire de ses lunettes blanches caractéristiques. "Cela symbolise mon amitié avec Bruxelles", a déclaré Michel Polnareff. En marge de la cérémonie, ses plus grands titres ont été diffusés depuis l'hôtel de Ville pour le public resté à l'extérieur. Accompagné du bourgmestre, de sa femme Danyellah et de son fils Louka, l'artiste s'est présenté au balcon de l'hôtel de Ville pour saluer les quelque 200 à 300 personnes rassemblées sur la Grand-Place. Il a lancé un "Je vous aime" au public avant de leur retourner qu'il s'agissait d'un grand honneur pour lui que de bénéficier d'un tel accueil à Bruxelles. Le chanteur a ensuite pris un bain de foule devant le Manneken-Pis, qui a dévoilé son costume. Il portait pour l'occasion une perruque avec une coupe similaire à celle de Michel Polnareff. Le jet d'eau a aspergé la foule rassemblée. Belgique, Bruxelles, 17 novembre 2016. © BestImage

13 / 32 Michel Polnareff à l'hôtel de Ville de Bruxelles offre un nouveau costume au Manneken-Pis, en présence de sa femme Danyellah, son fils Louka, du bourgmestre Yvan Mayeur et de l'échevine de la Culture Karine Lalieux. Le costume choisi est une copie d'une tenue de scène portée en 1972 à l'Olympia. Il est composé d'un pantalon et d'un gilet sans manches argentés avec des paillettes. Le lunetier de Michel Polnareff a également fabriqué sur mesure un exemplaire de ses lunettes blanches caractéristiques. "Cela symbolise mon amitié avec Bruxelles", a déclaré Michel Polnareff. En marge de la cérémonie, ses plus grands titres ont été diffusés depuis l'hôtel de Ville pour le public resté à l'extérieur. Accompagné du bourgmestre, de sa femme Danyellah et de son fils Louka, l'artiste s'est présenté au balcon de l'hôtel de Ville pour saluer les quelque 200 à 300 personnes rassemblées sur la Grand-Place. Il a lancé un "Je vous aime" au public avant de leur retourner qu'il s'agissait d'un grand honneur pour lui que de bénéficier d'un tel accueil à Bruxelles. Le chanteur a ensuite pris un bain de foule devant le Manneken-Pis, qui a dévoilé son costume. Il portait pour l'occasion une perruque avec une coupe similaire à celle de Michel Polnareff. Le jet d'eau a aspergé la foule rassemblée. Belgique, Bruxelles, 17 novembre 2016. © BestImage

14 / 32 Michel Polnareff - Michel Polnareff sur l'émission de Vincent Perrot "Stop ou Encore" sur RTL à Paris le 23 novembre 2016. © BestImage

15 / 32 Michel Polnareff - Michel Polnareff sur l'émission de Vincent Perrot "Stop ou Encore" sur RTL à Paris le 23 novembre 2016. © BestImage

16 / 32 Exclusif - Michel Polnareff arrive à l'aéroport d'Orly en provenance de Marrakech ou il séjournait depuis le 11 janvier en tant qu'invité du roi du Maroc Mohammed VI; le chanteur s'est rendu par la suite au restaurant "L'Alsace" sur les Champs-Elysées pour dîner avec son attaché de presse Fabien Lecoeuvre à Paris le 3 mai 2017. Après avoir passé des examens de contrôle jeudi matin à l'hôpital américain concernant les séquelles de son embolie pulmonaire qui lui interdisaient de voyager plus de dix heures dans un avion, il a été autorisé à s'envoler pour Los Angeles dans l'après-midi afin de rejoindre sa compagne Danyellah et son fils Louka. Michel Polnareff n'était donc pas présent au tribunal correctionnel de Marseille dans les Bouches-du-Rhône le mardi 2 mai dans le procès ou son producteur Gilbert Coullier était jugé pour diffamation lorsque l'artiste avait annulé deux concerts en décembre 2016. Le chanteur avait estimé que son producteur avait laissé entendre lors de plusieurs interviews qu'il avait simulé une maladie pour annuler ses concerts. Après avoir enchaîné près de 70 concerts, l'interprète de "La poupée qui fait non", âgé de 72 ans, avait annulé début décembre deux dates à Paris et Nantes, se disant "totalement épuisé". Lors d'une hospitalisation à l'Hôpital américain de Paris, le 3 décembre, on lui avait diagnostiqué une embolie pulmonaire, qui avait même engagé son pronostic vital pendant 48 heures, selon son médecin, le Dr Philippe Siou. © BestImage

17 / 32 Exclusif - Michel Polnareff lors de son concert à la patinoire de Mériadeck à Bordeaux, France, le 30 novembre 2016. Michel Polnareff a été admis en urgence samedi 3 décembre à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Se déclarant "dans un état d'épuisement total", il a été contraint d'annuler les deux derniers concert de sa tournée 2016 à Paris et à Nantes. Le Vendredi 2 décembre, deux heures avant de monter sur scène, Michel Polnareff, souffrant d'une insuffisance respiratoire, a annulé son concert-événement à la salle Pleyel de Paris. © Patrick Bernard-Quentin Salinier/Bestimage (No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse) © BestImage

18 / 32 Exclusif - Michel Polnareff lors de son concert à la patinoire de Mériadeck à Bordeaux, France, le 30 novembre 2016. Michel Polnareff a été admis en urgence samedi 3 décembre à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Se déclarant "dans un état d'épuisement total", il a été contraint d'annuler les deux derniers concert de sa tournée 2016 à Paris et à Nantes. Le Vendredi 2 décembre, deux heures avant de monter sur scène, Michel Polnareff, souffrant d'une insuffisance respiratoire, a annulé son concert-événement à la salle Pleyel de Paris. © Patrick Bernard-Quentin Salinier/Bestimage (No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse) © BestImage

19 / 32 Exclusif - Michel Polnareff lors de son concert à la patinoire de Mériadeck à Bordeaux, France, le 30 novembre 2016. Michel Polnareff a été admis en urgence samedi 3 décembre à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Se déclarant "dans un état d'épuisement total", il a été contraint d'annuler les deux derniers concert de sa tournée 2016 à Paris et à Nantes. Le Vendredi 2 décembre, deux heures avant de monter sur scène, Michel Polnareff, souffrant d'une insuffisance respiratoire, a annulé son concert-événement à la salle Pleyel de Paris. © Patrick Bernard-Quentin Salinier/Bestimage (No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse) © BestImage

20 / 32 Exclusif - Michel Polnareff arrive à l'aéroport d'Orly en provenance de Marrakech ou il séjournait depuis le 11 janvier en tant qu'invité du roi du Maroc Mohammed VI; le chanteur s'est rendu par la suite au restaurant "L'Alsace" sur les Champs-Elysées pour dîner avec son attaché de presse Fabien Lecoeuvre à Paris le 3 mai 2017. Après avoir passé des examens de contrôle jeudi matin à l'hôpital américain concernant les séquelles de son embolie pulmonaire qui lui interdisaient de voyager plus de dix heures dans un avion, il a été autorisé à s'envoler pour Los Angeles dans l'après-midi afin de rejoindre sa compagne Danyellah et son fils Louka. Michel Polnareff n'était donc pas présent au tribunal correctionnel de Marseille dans les Bouches-du-Rhône le mardi 2 mai dans le procès ou son producteur Gilbert Coullier était jugé pour diffamation lorsque l'artiste avait annulé deux concerts en décembre 2016. Le chanteur avait estimé que son producteur avait laissé entendre lors de plusieurs interviews qu'il avait simulé une maladie pour annuler ses concerts. Après avoir enchaîné près de 70 concerts, l'interprète de "La poupée qui fait non", âgé de 72 ans, avait annulé début décembre deux dates à Paris et Nantes, se disant "totalement épuisé". Lors d'une hospitalisation à l'Hôpital américain de Paris, le 3 décembre, on lui avait diagnostiqué une embolie pulmonaire, qui avait même engagé son pronostic vital pendant 48 heures, selon son médecin, le Dr Philippe Siou. © BestImage

21 / 32 Exclusif - Michel Polnareff arrive à l'aéroport d'Orly en provenance de Marrakech ou il séjournait depuis le 11 janvier en tant qu'invité du roi du Maroc Mohammed VI; le chanteur s'est rendu par la suite au restaurant "L'Alsace" sur les Champs-Elysées pour dîner avec son attaché de presse Fabien Lecoeuvre à Paris le 3 mai 2017. Après avoir passé des examens de contrôle jeudi matin à l'hôpital américain concernant les séquelles de son embolie pulmonaire qui lui interdisaient de voyager plus de dix heures dans un avion, il a été autorisé à s'envoler pour Los Angeles dans l'après-midi afin de rejoindre sa compagne Danyellah et son fils Louka. Michel Polnareff n'était donc pas présent au tribunal correctionnel de Marseille dans les Bouches-du-Rhône le mardi 2 mai dans le procès ou son producteur Gilbert Coullier était jugé pour diffamation lorsque l'artiste avait annulé deux concerts en décembre 2016. Le chanteur avait estimé que son producteur avait laissé entendre lors de plusieurs interviews qu'il avait simulé une maladie pour annuler ses concerts. Après avoir enchaîné près de 70 concerts, l'interprète de "La poupée qui fait non", âgé de 72 ans, avait annulé début décembre deux dates à Paris et Nantes, se disant "totalement épuisé". Lors d'une hospitalisation à l'Hôpital américain de Paris, le 3 décembre, on lui avait diagnostiqué une embolie pulmonaire, qui avait même engagé son pronostic vital pendant 48 heures, selon son médecin, le Dr Philippe Siou. © BestImage

22 / 32 Archives - Portrait de Michel Polnareff. © BestImage

23 / 32 Michel Polnareff lors de son concert à la patinoire de Mériadeck à Bordeaux, le 30 novembre 2016. © Patrick Bernard-Quentin Salinier/Bestimage © BestImage

24 / 32 Photo d'archive de Michel Polnareff sur le port de Saint-Tropez. © BestImage

25 / 32 Romain Canot et Michel Polnareff - Michel Polnareff fête le 6e anniversaire de son fils Louka avec sa compagne Danyellah au Domaine de Verchant à Castelnau-le-Lez. Le 28 décembre 2016. © Romain Canot / Bestimage © BestImage

26 / 32 Michel Polnareff - Inauguration du centre culturel Michel Polnareff à Fontenay-Trésigny le 25 novembre 2016. © BestImage

27 / 32 Michel Polnareff - Inauguration du centre culturel Michel Polnareff à Fontenay-Trésigny le 25 novembre 2016. © BestImage

28 / 32 Michel Polnareff - Inauguration du centre culturel Michel Polnareff à Fontenay-Trésigny le 25 novembre 2016. © BestImage

29 / 32 Exclusif - Michel Polnareff fête le 6e anniversaire de son fils Louka avec sa compagne Danyellah au Domaine de Verchant à Castelnau-le-Lez, le 28 décembre 2016. © Romain Canot / Bestimage © BestImage

30 / 32 Inauguration du centre culturel Michel Polnareff à Fontenay-Trésigny le 25 novembre 2016. © BestImage

31 / 32 Michel Polnareff participe à l'émission "Touche pas à mon poste" (TPMP) à Paris, le 15 septembre 2016. © JLPPA/Bestimage © BestImage