Diaporama : Nagui et Bruno Guillon incontrôlables dans C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine finit dans tous ses états !

1 / 10 Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de "C à vous" trempés par Nagui et Bruno Guillon qui jouent les pitres - France 5 © France 5

2 / 10 Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de "C à vous" trempés par Nagui et Bruno Guillon qui jouent les pitres - France 5 © France 5

3 / 10 Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de "C à vous" trempés par Nagui et Bruno Guillon qui jouent les pitres - France 5 © France 5

4 / 10 Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de "C à vous" trempés par Nagui et Bruno Guillon qui jouent les pitres - France 5 © France 5

5 / 10 Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de "C à vous" trempés par Nagui et Bruno Guillon qui jouent les pitres - France 5 © France 5

6 / 10 Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de "C à vous" trempés par Nagui et Bruno Guillon qui jouent les pitres - France 5 © France 5

7 / 10 Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de "C à vous" trempés par Nagui et Bruno Guillon qui jouent les pitres - France 5 © France 5

8 / 10 Nagui - Les personnalités se mobilisent lors de la 36ème édition du Téléthon sur le plateau de France 2, avec pour parrain K.Adams, le 3 décembre 2022. © Coadic GUIREC / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

9 / 10 Bruno Guillon - Soirée de lancement du Sidaction 2022 à la salle Wagram à Paris le 7 mars 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE