Nagui et Bruno Guillon incontrôlables dans C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine finit dans tous ses états !

Anne-Elisabeth Lemoine et ses équipes de C à vous ont commencé la semaine dans la bonne humeur ! En effet, lundi soir, la présentatrice a reçu sur son plateau Bruno Guillon et Nagui, lesquels étaient invités pour parler de leur nouveau jeu sur France 2, baptisé Votre vie en jeuX et attendu le samedi 1er avril prochain en prime time. Il s'agit d'un jeu qui reflète tout à fait la personnalité de ces animateurs farceurs car les candidats devront répondre à des questions sur leur propre vie et traverser avec succès les différentes manches. Mais le petit plus vient du fait que Nagui et Bruno Guillon participeront eux aussi à des épreuves physiques. Foncer dans des portes, se prendre des tartes à la crème ou des oeufs... Ils se prêteront volontiers au jeu pour que les candidats aillent le plus loin possible.

C'est donc dans un état d'esprit de rigolade que le duo s'est présenté dans C à vous... munis de pistolets à eau. Très naturellement, la pagaille s'est alors installée. Tandis qu'Anne-Elisabeth Lemoine était en train de parler très sérieusement, revenant sur le parcours de chacun, Nagui et Bruno Guillon se sont lancés dans une bataille d'eau avant d'attaquer la journaliste elle-même. Babeth a alors fini complètement trempée avec le mascara qui lui coulait autour des yeux.

Bruno ! Sérieusement !

Elle ne fut pas la seule victime des invités. Pierre Lescure, Patrick Cohen et Mohamed Bouhafsi eux aussi se sont copieusement fait asperger d'eau. À ce moment-là, plus personne n'était concentré pour faire avancer l'émission. Le chroniqueur Mohamed Bouhafsi a néanmoins tout fait pour poser sa question, jusqu'à recadrer quelque peu Bruno Guillon qui l'ignorait jusque-là complètement. "Bruno ! Sérieusement", lui a-t-il adressé. Après avoir répondu, Bruno Guillon et Nagui ont poursuivi leurs pitreries, vraisemblablement incontrôlables. "Vas-y, balance les images", a été forcé d'ordonner Anne-Elisabeth Lemoine tout en se cachant sous la table. Un joyeux bazar qui a beaucoup amusé les internautes derrière leurs écrans !