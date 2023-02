Diaporama : Obsèques de Louis Velle : l'émotion forte de sa veuve Frédérique, soutenue par leurs trois enfants

Le comédien s'est éteint à son domicile, " entouré des siens ", le 2 février 2023. Exclusif - Frédérique Hébrard accompagnée de sa fille Catherine Velle et de son fils François Velle, avec la famille et les proches - Sortie des obsèques de Louis Velle en l'église Saint-Léger, à Morainvilliers. Le 10 février 2023. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

Son épouse Frédérique Hébrard était soutenue par leurs trois enfants. Exclusif - Frédérique Hébrard, accompagnée de sa fille Catherine Velle et de son fils François Velle, avec la famille et les proches - Sortie des obsèques de Louis Velle en l'église Saint-Léger, à Morainvilliers. Le 10 février 2023. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

En couple depuis 70 ans, ils avaient eu ensemble Catherine, François et Nicolas. Exclusif - Frédérique Hébrard (femme du defunt), accompagnée de sa fille Catherine Velle, avec la famille et les proches - Sortie des obsèques de Louis Velle en l'église Saint-Léger, à Morainvilliers. Le 10 février 2023. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

De nombreux membres de la famille s'étaient joints à la cérémonie. Exclusif - Frédérique Hébrard (femme du defunt), accompagnée de sa fille Catherine Velle, avec la famille et les proches - Sortie des obsèques de Louis Velle en l'église Saint-Léger, à Morainvilliers. Le 10 février 2023. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

