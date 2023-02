Obsèques de Louis Velle : l'émotion forte de sa veuve Frédérique, soutenue par leurs trois enfants

Louis Velle est mort le jeudi 2 février 2023 à l'âge de 96 ans. Le comédien s'est éteint paisiblement à son domicile parisien, "entouré des siens", comme le précisait alors un communiqué diffusé par l'AFP. La famille de l'acteur s'est réunie pour lui rendre un dernier hommage, le 10 février 2023, en l'église Saint-Léger, située à Morainvilliers dans les Yvelines. Son épouse Frédérique Hébrard a pu compter sur le soutien de ses enfants, sa fille Catherine Velle et ses fils Nicolas Velle et le réalisateur et scénariste François Velle- tous trois fruits de son mariage avec Louis Velle-, ainsi que de nombreux membres de la famille.

Le comédien avait rencontré Frédérique Hébrard il y a bien longtemps au conservatoire. Louis Velle aimait sa femme, avec beaucoup de tendresse, depuis plus de 70 ans. Couple à la vie comme à la scène, ils avaient écrit ensemble Demoiselle d'Avignon, un immense succès télévisuel des années 1970, et avaient collaboré sur Un mari, c'est un mari en 1976, sur l'adaptation du Mari de l'ambassadeur - livre écrit par Frédérique Hébrard elle-même - en feuilleton télévisé... rôle qui aura valu, à l'acteur, une nomination aux 7 d'or.

Nous sommes un vieux couple joyeux !

En 2014, les téléspectateurs avaient pu apercevoir Louis Velle et Frédérique Hébrard, côte à côte, dans le fauteuil rouge de Michel Drucker, dans l'émission Vivement Dimanche. "Nous sommes un vieux couple joyeux !", affirmaient-ils deux ans plus tard dans les colonnes du journal Le Parisien. Formé au Conservatoire et au Cours Simon, Louis Velle avait alterné, tout au long de sa carrière, des interventions au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il avait tourné, pour le grand écran, pour Yves Allégret, Antoine d'Ormesson, Philippe de Broca et à trois reprises pour Jean Girault dans Le Permis de conduire, Les murs ont des oreilles puis L'Intrépide. Sa dernière intervention au cinéma date de l'année 1996, où il avait tourné pour son fils François dans la comédie intitulée Comme des rois.