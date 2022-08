Diaporama : Patrick Bruel et Arthur : Ce sublime mannequin avec qui ils ont été en couple, l'un deux a même eu un enfant avec

Patrick Bruel et Arthur : Ce sublime mannequin avec qui ils ont été en couple, l'un deux a même eu un enfant avec

Patrick Bruel et son ex-compagne Caroline Nielsen dans les tribunes de la finale homme des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 5 juin 2016. @Moreau-Jacovides / Bestimage

Patrick Bruel et son ex-compagne Caroline Nielsen dans les tribunes de la finale homme des internationaux de France de Roland Garros à Paris le 5 juin 2016. @Moreau-Jacovides / Bestimage

Patrick Bruel et son ex-compagne Caroline Nielsen au match de ligue des champions Psg - Real de Madrid au Parc des Princes à Paris le 21 octobre 2015. © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Caroline Nielsen - Dîner de Gala de l'association Elisecare sponsorisé par P. Bénacin (Interparfums) et orchestré par Y.Alleno au Pavillon Ledoyen à Paris le 13 octobre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage

Patrick Bruel et Caroline Nielsen - People dans les tribunes lors de la demi-finale des Internationaux de tennis de Roland-Garros à Paris, le 5 juin 2015.

11 / 13

Caroline Nielsen - Le professeur S. Lyonnet, président de l'Institut des maladies génétiques, et le galériste K. Mennour ont organisé la soirée "Heroes for Imagine", une grande vente aux enchères d'oeuvres d'art animée par G. Elmaleh et dirigée par le président de Christie's F. de Ricqlès à l'institut Imagine, dans le XVe arrondissement de Paris. Paris, le 12 Février 2018. © Dominique Jacovides/Bestimage