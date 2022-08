Patrick Bruel et Arthur : Ce sublime mannequin avec qui ils ont été en couple, l'un deux a même eu un enfant avec

A 63 ans, Patrick Bruel affiche une vie sentimentale bien riche ! Le chanteur et acteur a notamment vécu une belle romance avec une mannequin mais leur histoire a pris fin de manière brutale. Une femme qui avait aussi roucoulé dans les bras de l'animateur Arthur. Tous deux ont été amoureux de la charmante Caroline Nielsen.

En effet, de 2013 à 2017, Patrick Bruel a donc vécu en couple avec Caroline Nielsen, une mannequin danoise aujourd'hui âgée de 29 ans ayant posé pour Vogue ou ELLE et défilé pour de prestigieuses maisons comme Chanel, Yves Saint Laurent, Dior ou encore Givenchy. Mais, en dépit de quatre années d'amour, l'histoire prend fin et, selon des sources indiscrètes, les envies de la jeune femme n'étaient pas celles de l'interprète de Casser la voix. "Caroline souhaitait avoir un autre enfant avec Patrick, lui même papa de Léon et Oscar [nés de son histoire passée avec la romancière Amanda Sthers, ndlr]. Elle rêvait aussi d'officialiser leur union devant monsieur le maire. Deux beaux projets qui apparemment n'étaient pas inscrits à l'agenda de son compagnon et ont créé des tensions au point que Caroline a mis un point final à leur histoire", lisait-on à l'époque dans Closer.

C'est ainsi que Patrick Bruel, récemment vu au Parc des Princes pour la victoire du PSG, et Caroline Nielsen ont finalement mis fin à leur relation, à l'initiative de la jeune femme.

Auparavant, la belle danoise avait déjà eu droit aux projecteurs en raison d'une autre romance médiatisée : elle avait été en couple avec l'animateur Arthur de 2008 à 2012. Une romance qui avait même donné naissance à un enfant, Aaron, né en 2009. Mais ce fils n'aura pas suffit à garder les amoureux ensemble... Par la suite, l'animateur de TF1 deviendra père une nouvelle et troisième fois - il avait eu auparavant Samuel, né en 1997 - d'une petite fille prénommée Manava, née en 2015 de sa relation avec Mareva Galanter.

Retrouvez Patrick Bruel dans le documentaire Bruel : itinéraire d'un surdoué, ce mercredi 17 août 2022 dès 21H05 sur W9.