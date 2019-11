Patrick Bruel : Qui sont les femmes de sa vie ?

Depuis ses débuts dans la musique dans les années 1980, le chanteur Patrick Bruel a toujours fait fantasmer les femmes, qui forment le gros des troupes à ses concerts. L'artiste, qui a fêté ses 60 ans en mai dernier, n'a toutefois pas toujours eu de la chance en amour. Retour sur les femmes qui sont entrées dans sa vie...

Amanda Sthers

La plus médiatique d'entre elles est incontestablement la romancière et réalisatrice Amanda Sthers. Celle-ci avait épousé Patrick Bruel en 2004, à Paris, après trois ans de relation amoureuse. Malheureusement, le couple divorcera en 2007. De cette union sont nés deux fils : Oscar, né le 19 août 2003, et Léon, né le 28 septembre 2005. Des garçons qui ont un temps vécu avec leur maman à Los Angeles, alors que l'artiste multipliait les allers et retours.

Son ex-femme, pour laquelle il a accepté de jouer dans le film Holy Lands, garde avec lui d'excellentes relations. Amanda Sthers complimentait même Patrick Bruel pour ses 60 ans en commentant sur Instagram une photo de lui. "Quel est le lien entre Benjamin Button, le bon vin et le père de mes enfants ? Joyeux anniversaire @patrickbruel ! Artists never grow old...", avait-elle écrit, flatteuse.

Céline Bosquet

Après son divorce, l'interprète des tubes Casser la voix, Place des Grands Hommes, Qui a le droit ou encore Au café des Délices a été en couple dès 2009 avec Céline Bosquet, mannequin et présentatrice télé vue aux manettes du JT de M6 comme joker. Même si les amoureux se sont séparés en 2012, Patrick Bruel avait confié que la belle brune avait rempli avec brio son statut éphémère de belle-mère. "Même si ce n'est pas toujours facile. Ils s'apprivoisent, ils se testent, se séduisent, et la confidence s'installe. Elle les aide pour le solfège, le chinois, et Léon a envie qu'elle lui prête son saxo...", confiait-il dans Conversation avec Claude Askolovitch.

Caroline Nielsen

Toujours ouvert à l'amour, Patrick Bruel tombera amoureux de Caroline Nielsen – ancienne compagne de l'animateur Arthur – avec qui il sera en couple de 2013 à 2017. Au début de cette relation, interrogé par Psychologies magazine, il déclarait : "Les histoires d'amour s'arrêtent parce que presque toutes les histoires d'amour finissent mal. Deux couples sur trois divorcent ! Partant de là, je ne me suis pas si mal débrouillé. Aujourd'hui, je vis une très belle relation depuis un an..." Les seules confidences qu'il fera sur cette histoire...

Patrick Bruel semble aujourd'hui célibataire. Et prêt à retomber amoureux ? L'avenir le dira !

Thomas Montet