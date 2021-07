Diaporama Pauline Ducruet et Camille Gottlieb au mariage d'Albert et Charlene : elles ont depuis bien changé !

1 / 28 Pauline Ducruet et Camille Gottlieb au mariage d'Albert et Charlene : elles ont depuis bien changé !

2 / 28 La princesse Stéphanie et ses enfants, Louis et Pauline Ducruet, Camille Gottlieb - Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco.

3 / 28 Info - Stéphanie de Monaco confinée avec ses filles Pauline Ducruet et Camille Gottlieb à Monaco - La princesse Stéphanie de Monaco et ses filles, Camille Gottlieb et la styliste Pauline Ducruet lors du défilé de mode prêt-à-porter "Alter" automne-hiver 2020/2021 lors de la semaine de la mode à Paris, France, le 25 février 2020. © Olivier Borde/Bestimage

4 / 28 La princesse Stéphanie, son fils Louis Ducruet et ses filles, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb - Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

5 / 28 Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

6 / 28 La princesse Stéphanie et son fils Louis Ducruet - Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

7 / 28 Pauline Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco, Louis Ducruet, Camille Gottlieb - Troisième jour du 44ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo à Monaco le 19 janvier 2020. © Claudia Albuquerque / Bestimage

8 / 28 La princesse Stéphanie et ses enfants, Louis et Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, la princesse Caroline et sa fille la princesse Alexandra - Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

9 / 28 La princesse Caroline et sa fille la princesse Alexandra de Hanovre - Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

10 / 28 La princesse Stéphanie et ses enfants, Louis et Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, la princesse Caroline et sa fille la princesse Alexandra - Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

11 / 28 Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

12 / 28 La princesse Stéphanie et ses enfants, Louis et Camille Gottlieb - Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

13 / 28 Camille Gottlieb, Pauline Ducruet, Louis Ducruet - Défilé Alter Designs mode homme printemps-été 2020, le premier défilé de Pauline Ducruet dans le cadre de la Fashion Week de Paris à la Cartonnerie à Paris le 18 juin 2019. © Cyril Moreau/Bestimage

14 / 28 Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

15 / 28 Mariage religieux du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 2 juillet 2011.

16 / 28 Andrea et Pierre Casiraghi, Louis Ducruet et Charlotte Casiraghi, les princesses Stéphanie et Caroline de Monaco - Mariage civil du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

17 / 28 Mariage civil du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

18 / 28 Mariage civil du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

19 / 28 Mariage civil du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

20 / 28 Mariage civil du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

21 / 28 La princesse Caroline de Monaco et sa fille la princesse Alexandra de Hanovre, la princesse Stéphanie de Monaco et sa fille Pauline Ducruet - Mariage civil du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

22 / 28 La princesse Caroline de Monaco et sa fille la princesse Alexandra de Hanovre, la princesse Stéphanie de Monaco et sa fille Camille Gottlieb - Mariage civil du prince Albert et Charlene Wittstock à Monaco, le 1er juillet 2011.

23 / 28 Le prince Albert de Monaco, sa fiancée Charlene Wittstock, la princesse Stéphanie de Monaco, son fils Louis Ducruet, et ses filles, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb - Concert de Jean-Michel Jarre à la veille du mariage du prince Albert et Charlene, à Monaco en 2011.

24 / 28 Le prince Albert de Monaco, sa fiancée Charlene Wittstock, la princesse Stéphanie de Monaco et ses filles, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb - Concert de Jean-Michel Jarre à la veille du mariage du prince Albert et Charlene, à Monaco en 2011.

25 / 28 Exclusif - Louis Ducruet, sa femme Marie Chevallier, la princesse Caroline de Hanovre, le prince Albert II de Monaco, Pauline Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco et Camille Gottlieb (marraine de Monaco One) lors du baptême de la navette Monaco One qui reliera les ports de Monaco et Vintimille, à Monaco, le 8 mars 2021. © Bruno Bebert/ PRM / Bestimage

26 / 28 Louis Ducruet, la princesse Stéphanie de Monaco, Camille Gottlieb, Pauline Ducruet - Premier jour des célébrations des 10 ans de règne du prince Albert II de Monaco à Monaco, le 11 juillet 2015.

27 / 28 La princesse Stéphanie de Monaco, Andrea et sa femme Tatiana Casiraghi, Pierre Casiraghi, Louis et sa femme Marie Ducruet, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb et Gareth Wittstock - Le mardi 2 juin 2020 à Monaco, ce jour, qui restera sans doute dans les annales, marque l'inauguration par le couple princier de la nouvelle architecture de la Place du Casino et la réouverture simultanée de l'emblématique Brasserie du Café de Paris Monte-Carlo, fermée suite à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19). Claudia Albuquerque / Bestimage