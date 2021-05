Diaporama Prince Charles : Roi de l'esquive, il ignore complètement les propos de son fils Harry

Le prince Charles visite le siège de BCB International, un fournisseur d'équipements de protection, médicaux et de défense, à Cardiff. Le 14 mai 2021.

Le prince Charles visite le siège de BCB International, un fournisseur d'équipements de protection, médicaux et de défense, à Cardiff. Le 14 mai 2021.

Le prince Charles visite le siège de BCB International, un fournisseur d'équipements de protection, médicaux et de défense, à Cardiff. Le 14 mai 2021.

Diana, le prince Charles et leurs enfants, William et Harry, en 1984.

Le prince Charles visite le siège de BCB International, un fournisseur d'équipements de protection, médicaux et de défense, à Cardiff. Le 14 mai 2021.

Le prince Charles, prince de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, à la première de la série Netflix "Our Planet" au Musée d'Histoires Naturelles à Londres, le 4 avril 2019.

Le prince Charles visite le siège de BCB International, un fournisseur d'équipements de protection, médicaux et de défense, à Cardiff. Le 14 mai 2021.

10 / 26

Diana, Charles et leurs fils, William et Harry, en vacances avec la famille royale espagnole en 1987 avec Juan Carlos, la reine Sofia, le prince Felipe et la princesse Elena.