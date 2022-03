Diaporama Rania de Jordanie comblée : elle dévoile une jolie photo de famille avec les enfants

La reine Rania assiste à l'ouverture de l'exposition d'art et d'artisanat de la Jordan River Foundation à Amman, en Jordanie.

La reine Rania et le roi Abdallah de Jordanie accueillent un groupe de femmes autour d'un déjeuner pour célébrer la Journée internationale de la femme à Amman en Jordanie le 7 mars 2022.

Photos de famille officielle des enfants de la reine Rania de Jordanie à l'occasion des 20 ans de la princesse Salma (à gauche) et des 23 ans de la princesse Iman. 2020

La reine Rania de Jordanie, le prince Hussein bin Abdallah, le prince Hashem bin Abdullah et la princesse Salma - Cérémonie du 73 ème anniversaire de l'indépendance de la Jordanie à Amman le 25 Mai 2019. © Imago / Panoramic / Bestimage

La reine Rania de Jordanie et sa fille la princesse Iman en visite au Bed & Breakfast Beit al Baraka et Beit Al Ward à Umm Qais en Jordanie. Le 6 juillet 2020

Photos de famille officielle des enfants de la reine Rania de Jordanie à l'occasion des 20 ans de la princesse Salma et des 23 ans de la princesse Iman. 2020

Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania assistent à la remise de prix Human Fraternity à Abou Dabi le 26 février 2022.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, le roi Abdallah II, la reine Rania et le prince Hussein de Jordanie - Le prince de Galles et sa femme la duchesse de Cornouailles sont reçus au palais Al Husseiniya à Amman par le roi et la reine de Jordanie, à l'occasion de leur visite officielle en Jordanie. Le 16 novembre 2021