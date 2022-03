Rania de Jordanie comblée : elle dévoile une jolie photo de famille avec les enfants

Si les Français célèbreront la Fête des mères le 29 mai 2022, la Jordanie l'a déjà célébrée le 21 mars dernier. L'occasion pour la reine Rania de partager une nouvelle photo de famille sur son compte Instagram régulièrement mis à jour. Un cliché sur lequel l'épouse du roi Abdallah II prend la pose avec sa mère Ilham Yassin et trois de ses quatre enfants : la princesse Iman, la princesse Salma et le prince Hashem (25, 21 et 17 ans). Seul manquait à l'appel son aîné, le prince héritier Hussein (27 ans).

"Que vos vies soient remplies de l'amour que vous avez apporté dans la nôtre... Bonne fête des mères à ma mère et à toutes les mères", Rania de Jordanie a-t-elle écrit en légende de sa publication Instagram. A l'image, la reine de 51 ans apparaît tout sourire, élégante dans son ensemble rouge vif, entourée des siens. Une photo qui n'est pas récente, puisque le jeune prince Hashem a depuis bien grandi, au point de dépasser sa mère ! Une croissance éclair que l'on a pu constater en janvier dernier, lorsque deux nouveaux portraits ont été dévoilés par la Cour.

Il n'est pas rare de voir la reine relayer des photos de famille sur son compte Instagram. En septembre dernier, elle avait même partagé une vidéo personnelle retraçant l'enfance de ses deux filles pour leurs anniversaires. Leurs deux jeunes princesses sont aujourd'hui des jeunes femmes accomplies, chacune dans des domaines différents : la princesse Iman est étudiante à l'université américaine de Georgetown, à Washington, celle-là même où son grand frère le prince héritier Hussein avait fait ses études. De son côté, la princesse Salma a reçu son diplôme de la Royal Military Academy de Sandhurst (Royaume-Uni) en 2018. Elle est depuis devenue la toute première femme pilote de jet au sein de l'armée jordanienne.