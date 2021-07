Rania de Jordanie de retour à la Maison Blanche : look éclatant et tea time avec Jill Biden

Les relations sont au beau fixe entre la Jordanie et les Etats-Unis ! Le 19 juillet 2021, le président américain Joe Biden a reçu le roi Abdallah II et son fils aîné le prince Hussein (27 ans) à la Maison Blanche. De leur côté, la First Lady Jill Biden et la reine Rania de Jordanie se sont entretenues dans la bonne humeur autour d'un thé. Une chaleureuse rencontre dont plusieurs photos ont été relayées sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram mettant régulièrement en avant ses actualités et sorties, Rania de Jordanie a commenté cette entrevue américaine : "C'était agréable de rejoindre la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden à la Maison Blanche aujourd'hui. Son enthousiasme, sa chaleur et sa compassion sont un plaisir à voir !" Pour accompagner son message, la reine a partagé plusieurs photos de cette journée à Washington.

L'occasion pour les internautes de découvrir sa jolie robe rouge dénichée du côté de la marque Bazaza et accessoirisée d'une paire d'escarpins Manolo Blahnik. De son côté, Jill Biden a misé sur l'élégance et la simplicité d'un total look blanc avec une robe près du corps et une veste assortie. L'Américaine de 70 ans a ajouté une touche de style en optant pour une paire de slingback brodée signée Dior.