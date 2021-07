Diaporama Rania de Jordanie de retour à la Maison Blanche : look éclatant et tea time avec Jill Biden

1 / 25 Rania de Jordanie de retour à la Maison Blanche : look éclatant et tea time avec Jill Biden

2 / 25 Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania de Jordanie, le président des Etats-Unis Donald Trump et sa femme Melania Trump - Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania sont reçus par Donald et Melania Trump à la Maison Blanche à Washington.

3 / 25 Le président américain Joe Biden et le roi Abdallah II à la Maison Blanche, le 19 juillet 2021.

4 / 25 Le président américain Joe Biden et le roi Abdallah II à la Maison Blanche, le 19 juillet 2021.

5 / 25 Le président américain Joe Biden et le roi Abdallah II à la Maison Blanche, le 19 juillet 2021.

6 / 25 La reine Rania de Jordanie - 75e anniversaire de l'indépendance du royaume hachémite et du centenaire de sa création à Amman. Le 25 mai 2021

7 / 25 Le Roi Abdallah II de Jordanie, accompagné de la Reine Rania Al Abdullah et du Prince Héritier Al Hussein, assiste à la cérémonie marquant le 75ème anniversaire de l'indépendance de la Jordanie au Palais de Raghadan, mai 2021.

8 / 25 La reine Rania de Jordanie et Melania Trump - Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania sont reçus par Donald et Melania Trump à la Maison Blanche à Washington, le 25 juin 2018.

9 / 25 Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania de Jordanie, le président des Etats-Unis Donald Trump et sa femme Melania Trump - Le roi Abdallah de Jordanie et la reine Rania sont reçus par Donald et Melania Trump à la Maison Blanche à Washington, le 25 juin 2018.

10 / 25 La reine Rania de Jordanie lors d'une rencontre avec un groupe de propriétaires de petits projets générateurs de revenus. Le 4 mai 2021

11 / 25 Portrait officiel de la reine Rania de Jordanie à l'occasion de son anniversaire (50 ans) à Amman. Elle fêtera son demi siècle le 31 août 2020.

12 / 25 Le roi Abdallah de Jordanie et la Reine Rania visitent un marché de rue à Amman, mars 2021.

13 / 25 Le roi Abdallah de Jordanie et la Reine Rania visitent un marché de rue à Amman, mars 2021.

14 / 25 Brigitte Macron, le président Emmanuel Macron, le roi Abdallah II de Jordanie, la reine Rania - Le président de la République française et sa femme accueillent le roi et la reine de Jordanie au palais de l'Elysée à Paris le 29 mars 2019. © Stéphane Lemouton / Bestimage

15 / 25 La reine Rania lors d'une vidéoconférence du Conseil d'administration de la Royal Health Awareness Society à Amman, Jordanie, le 2 mars 2021.

16 / 25 La reine Elisabeth II d'Angleterre en audience avec le roi Abdallah II de Jordanie et la reine Rania au palais de Buckingham à Londres. Le 28 février 2019

17 / 25 Le Roi Abdallah de Jordanie, la Reine Rania et le Prince Al Hussein visitent la tombe du Roi Hussein pour les 22 ans de sa mort, février 2021.

18 / 25 La reine Rania de Jordanie au sommet Virtual Warwick Economics a Amman en Jordanie le 6 février 2021

19 / 25 La reine Rania de Jordanie et sa fille la princesse Iman en visite au Bed & Breakfast Beit al Baraka et Beit Al Ward à Umm Qais en Jordanie. Le 6 juillet 2020

20 / 25 La reine Rania de Jordanie et sa fille la princesse Iman en visite au Bed & Breakfast Beit al Baraka et Beit Al Ward à Umm Qais en Jordanie. Le 6 juillet 2020

21 / 25 La reine rania de Jordanie et son fils le prince Hussein ben Abdallah lors des festivités pour le 74eme anniversaire de l'indépendance de la Jordanie à Amman le 25 mai 2020.

22 / 25 La reine Rania de Jordanie a remis le "Golden Victoria Honorary for political leadership" à la chancelière allemande Angela Merkel lors de la soirée Publisher's Night de l'Association des éditeurs allemands de magazines à Berlin, Allemagne, le 5 novembre 2018.

23 / 25 La reine Maxima des Pays-Bas, la reine Rania de Jordanie lors de la visite du roi et de la reine de Jordanie à La Haye le 21 mars 2018.

24 / 25 Le prince Constantijn des Pays-Bas, la princesse Margriet des Pays-Bas, la reine Rania de Jordanie, le roi Abdallah II de Jordanie, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, la reine Maxima des Pays-Bas et la princesse Beatrix des Pays-Bas - Le roi et la reine des Pays-Bas reçoivent le roi et la reine de Jordanie pour un dîner au palais Noordeinde à La Haye, Pays-Bas, le 20 mars 2018.