Diaporama : Saad Lamjarred condamné à six ans de prison pour viol, le chanteur marocain fait appel

1 / 16 Saad Lamjarred condamné à six ans de prison pour viol, le chanteur marocain fait appel

2 / 16 Le chanteur marocain Saad Lamjarred, condamné pour viol aggravé à six ans de prison, a fait appel. Exclusif - Saad Lamjarred - Premier jour du procés aux assises du chanteur marocain Saad Lamjarred jugé pour "viol aggravé", au palais de Justice de Paris, France. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

3 / 16 Il avait été reconnu coupable d'avoir violé et frappé une jeune femme dans une chambre d'hôtel dans la capitale en octobre 2016. Exclusif - Saad Lamjarred et sa femme Ghita Allaki - Premier jour du procés aux assises du chanteur marocain Saad Lamjarred jugé pour "viol aggravé", au palais de Justice de Paris, France, le 20 février 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

4 / 16 La cour d'assises de Paris s'était dit " convaincue " du viol, " décrit de manière constante et précise " par la partie civile, Laura P., depuis sa plainte. Exclusif - Saad Lamjarred et sa femme Ghita Allaki - Premier jour du procés aux assises du chanteur marocain Saad Lamjarred jugé pour "viol aggravé", au palais de Justice de Paris, France, le 20 février 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

5 / 16 Elle avait relaté à la cour comment Saad Lamjarred, rencontré en boîte de nuit en octobre 2016, l'avait violée et frappée dans sa chambre d'hôtel. Exclusif - Laura Prioul (victime) - Dernier jour du procés aux assises du chanteur marocain Saad Lamjarred jugé pour "viol aggravé", au palais de Justice de Paris le 24 février 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

6 / 16 La cour ayant décerné un mandat de dépôt, Saad Lamjarred, qui comparaissait libre, a été incarcéré. Exclusif - Saad Lamjarred et sa femme Ghita Allaki - Premier jour du procés aux assises du chanteur marocain Saad Lamjarred jugé pour "viol aggravé", au palais de Justice de Paris, France, le 20 février 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

7 / 16 Saad Lamjarred, qui sera donc rejugé devant une cour d'assises, a également été renvoyé devant la cour d'assises du Var (sud) pour des accusations de viol très similaires, à Saint-Tropez en 2018. Exclusif - Saad Lamjarred - Premier jour du procés aux assises du chanteur marocain Saad Lamjarred jugé pour "viol aggravé", au palais de Justice de Paris, France, le 20 février 2023. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

