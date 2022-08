Diaporama : Salman Rushdie : L'écrivain poignardé sur scène à New York ! Un homme arrêté

Salman Rushdie : L'écrivain poignardé sur scène à New York ! Un homme arrêté

Katherine O'Brien et Salman Rushdie à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 88ème cérémonie des Oscars à Hollywood, le 28 février 2016. .

Salman Rushdie à la première de "Gold" à New York le 17 janvier 2017.

9 / 10

Salman Rushdie - Soirée de gala des New York Public Library 2018 Library Lions à bibliothèque municipale Stephen A. Schwarzman à New York City, New York, Etats-Unis, le 5 novembre 2018.