Diaporama Sean Penn séparé de sa jeune épouse : un (énième) échec pour l'acteur qui s'en mord les doigts

Sean Penn - Arrivées à la montée des marches du film "The Last Face" lors du 69ème Festival International du Film de Cannes.

Sean Penn - Conférence de presse du film "The Last Face" lors du 69ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2016.

Exclusif - Sean Penn et sa compagne Leila George en vacances à Honolulu à Hawaï. Le 13 aout 2018.

Leila George et Sean Penn divorcent après un an de mariage.

Sean Penn et sa femme Leila Gorge font le Ice Bucket Challenge sur Instagram

Exclusif - Sean Penn et sa fille Dylan Frances Penn sont allés déjeuner à Beverly Hills, le 5 juin 2018

Sean Penn et sa femme Leila Gorge font la promotion de LAFD foundation sur Instagram.

9 / 16

Leila George à l'avant-première du film "Mother, May I Sleep With Danger?" au Crosby Street Hotel, à New York City, le 7 juin 2016