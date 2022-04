Sean Penn séparé de sa jeune épouse : un (énième) échec pour l'acteur qui s'en mord les doigts

L'acteur Sean Penn regrette amèrement le temps où il était marié avec Leila George. Alors qu'il espérait que la troisième serait la bonne, le comédien-réalisateur a essuyé un nouveau divorce courant 2021. Celui qu'on avait quitté fin février aux côtés du président Zelynsky en Ukraine, s'est souvenu pour nos confrères d'Hollywood Authentic du triste dénouement de ce mariage chaotique.

"Il y a une femme dont je suis tellement amoureux, Leila George, que je ne vois plus qu'au jour le jour maintenant, parce que j'ai foiré le mariage" a-t-il confié cash sur ses sentiments envers l'actrice australienne de 30 ans. L'acteur oscarisé n'a ensuite pas manqué de souligner ses torts, lui qu'on sait alcoolique et rebelle. "Nous avons été mariés techniquement pendant un an, mais pendant cinq ans, j'ai été un gars très négligent." Une erreur qui lui fait, aujourd'hui, regretter de ne pas s'être plus investi dans sa relation avec la comédienne d'Animal Kingdom.

Une relation compliquée

Le mariage avait été une parenthèse enchantée pour les deux tourtereaux qui avaient connu des périodes difficiles tout du long de leur relation débutée en 2016. C'est ce qu'avait évoqué un ami de l'actrice au moment de leur mariage en 2020 à People. "Leila est dans la vie de Sean depuis un moment. Ils se sont rencontrés, puis ils ont rompu, et Sean l'a reconquise, affirmait la source avant de poursuivre. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et quand il a senti qu'il risquait de la perdre, il a travaillé dur pour la récupérer."

Des relations diffuses voire toxiques que l'acteur ne connaît que trop bien, lui qui a vécu pas moins de trois mariages. Celui avec Madonna de 1985 à 1989 a particulièrement marqué les esprits tant il est entaché de scandales en tout genre (la chanteuse avait porté plainte pour violences conjugales avant de se rétracter). Il a ensuite été lié à Robin Wright avec qui il a eu deux enfants (Dylan en 1991 et Hopper en 1993). Le couple connaîtra en tout cinq séparations avant de se quitter définitivement en 2010. Avant d'épouser Leila, l'acteur est aussi connu pour avoir entamé une liaison avec la comédienne sud-africaine Charlize Theron entre 2013 et 2015.