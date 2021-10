Sean Penn : Sa femme Leila demande (déjà) le divorce, un an après leur mariage

Après seulement un an de mariage, Sean Penn (61 ans) et Leila George (29 ans) c'est fini ! Selon TMZ, c'est l'actrice et fille de Vincent d'Onofrio (acteur dans la série New York : section criminelle) qui a demandé le divorce vendredi 15 octobre 2021 à la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Les raisons de leur rupture n'ont pas été dévoilées. Amoureux depuis cinq ans, le couple n'a pas eu d'enfants ensemble. Aperçus en train de s'embrasser lors de vacances à Hawaï en 2016, les amoureux s'étaient mariés en juillet 2020 au cours d'une cérémonie intime et discrète. Ce sera le troisième divorce pour l'acteur des films Flag Day et Citizen Penn qui a déjà été marié à l'actriceRobin Wright de 1996 à 2010 mais aussi à Madonna de 1985 à 1989.

Pour rappel, les débuts de la romance entre Leila George et Sean Penn avaient fait scandale pour plusieurs raisons. D'abord, l'énorme écart d'âge entre les deux acteurs : 32 ans. Leila est d'ailleurs plus jeune que la fille de l'acteur, Dylan (née en 1991). Ensuite, Sean avait commencé à fricoter avec Leila alors même qu'il était déjà en couple avec une autre. À l'époque, sa petite amie avait découvert dans la presse que l'acteur lui était infidèle. Un comportement pas très gentleman pour la jeune femme qui avait confié à Page Six avoir le "coeur brisé" par l'attitude de Sean.

Je peux être une personne difficile à aimer

De son propre aveu, l'acteur avait confié qu'il pouvait être une personne "difficile" à supporter lors d'une interview à la radio SiriusXM le 10 juin 2020. "Je sais à quel point je fais en sorte qu'il soit difficile de m'apprécier (...) Je suis conscient que je peux être une personne difficile à aimer au premier abord. Je pense parfois que j'ai une belle histoire d'amour, mais que je ne suis pas bon avec les humains." avait-il confié.

Par le passé, Sean Penn a également été en couple avec Charlize Theron pendant 18 mois jusqu'à l'été 2015 mais aussi avec Scarlett Johansson en 2011. Il a eu deux enfants avec sa seconde épouse Robin Wright : Dylan Frances, 31 ans, et Jack, 25 ans.