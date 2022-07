Diaporama : Shakira en plein divorce : les ennuis continuent...

Shakira au photocall "NBC Universal Upfront" à New York.

La chanteuse Shakira à l'aéroport JFK de New York, avec son mari Gerard Piqué. Le 29 décembre 2017

Shakira à la sortie du restaurant Zuma à New York. Le 9 août 2018

La chanteuse Shakira arrive à l'aéroport de Barcelone avec sa famille et son staff pour prendre un vol vers Hamboug à l'occasion du lancement de sa tournée El Dorado Tour. Barcelone le 1er juin 2018.

La chanteuse Shakira et son mari le footballeur Gerard Piqué quittent leur domicile à Barcelone.

La chanteuse Shakira lors d'une opération pour sa fondation ''Pies Descalzos'', la FCB Foundation et la Caixa Foundation pour la construction d'une école à Barranquilla (Colombie) organisée au stade Camp Nou à Barcelone, le 28 mars 2017.

13 / 13

La chanteuse Shakira et ses enfants Milan et Sasha et la mère de Gerard Piqué Montserrat Bernabeu assistent au match Espagne - Italie lors de l'Euro 2016 au Stade de France à Saint-Denis le 27 juin 2016. © Cyril Moreau / Bestimage