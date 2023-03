Diaporama : Thierry Lhermitte fou d'Hélène depuis 50 ans : son secret pour que leur amour dure encore très longtemps

1 / 16 Thierry Lhermitte fou d'Hélène depuis 50 ans : son secret pour que leur amour dure encore très longtemps

2 / 16 Thierry Lhermitte est l'un des acteurs principaux des Ripoux , célèbre film de Claude Zidi à retrouver sur vos écran ce soir sur Arte. L'occasion de se pencher sur l'ancien membre du Splendid, et plus précisément sur le magnifique couple qu'il forme avec sa femme Hélène depuis cinquante ans. Exclusif - Thierry Lhermitte et sa femme Hélène - People à la représentation de la pièce de théâtre "Fleurs de soleil" au théâtre Antoine à Paris, France. © Bertrand Rindoff/Bestimage © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

3 / 16 En mai dernier, lorsque Nikos Aliagas lui demandait dans " 50'Inside" , de dévoiler son secret pour que son couple dure, l'acteur de 70 ans répondait qu'il n'y en a pas. Thierry Lhermitte - Avant-première du film "Hommes au bord de la crise de nerfs" au cinéma Pathé Wepler à Paris. Le 11 mai 2022 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, © Guirec Coadic/Bestimage

4 / 16 Pour lui, la clé pour préserver une relation, cela passe par " savoir que l'amour n'est pas inconditionnel " mais " conditionnel ". Thierry Lhermitte et sa femme Hélène - People au concert du 13ème Gala 2018 de l'Association pour la Recherche sur Alzheimer à la salle Pleyel à Paris le 12 février 2018. L'intégralité des bénéfices de cette soirée servira à financer la recherche sur la maladie d'Alzheimer. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage

5 / 16 Une " théorie " qu'il a dans la foulée expliquée à l'animateur de The Voice. " Quand on est petit, on ne connaît que l'amour de ses parents. En règle générale, ça s'appelle un amour inconditionnel", a-t-il déclaré. Thierry Lhermitte - Photocall de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 19 janvier 2022. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides / Bestimage

6 / 16 Avant d'ajouter : "Et on apprend dans ses premières histoires d'amour que c'est très conditionnel. Donc que ça se négocie et que c'est temporaire. Ça peut durer une vie entière mais ça peut s'arrêter tout le temps. Quand on a compris que c'était conditionnel et temporaire, on peut vivre avec ça ". Thierry Lhermitte et sa femme Hélène lors de la 22ème édition des "Sapins de Noël des Créateurs" au théâtre des Champs-Elysées. La soirée est placée cette année sous le thème enchanteur "Sapin Vert & Flocons d'Or". Les convives ont pu assister à l'exposition qui était suivie d'une vente aux enchères et d'un dîner. Paris, le 17 novembre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Pierre Perusseau/Bestimage

7 / 16 Une manière de voir les choses qui semble en tout cas être très bénéfique pour son couple. Pour rappel, ils s'étaient mariés dans les années 1970 et sont ensemble parents de trois enfants: Astrée, Victor, et Louise. Exclusif - Thierry Lhermitte et sa femme Hélène - Soirée privée pour le lancement de la collaboration de la marque Nathalie Blanc avec Lorenz Bäumer à Paris © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, © Pierre Perusseau/Bestimage

