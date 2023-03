Thierry Lhermitte fou d'Hélène depuis 50 ans : son secret pour que leur amour dure encore très longtemps

Thierry Lhermitte est l'un des acteurs principaux des Ripoux, célèbre film de Claude Zidi à retrouver sur vos écrans ce soir sur Arte. L'occasion de se pencher sur l'ancien membre du Splendid, et plus précisément sur le magnifique couple qu'il forme avec sa femme Hélène depuis 50 ans. En mai dernier, lorsque Nikos Aliagas lui demandait dans 50'Inside, de dévoiler son secret pour que son couple dure, l'acteur de 70 ans répondait qu'il n'y en a pas.

Pour lui, la clé pour préserver une relation, cela passe par "savoir que l'amour n'est pas inconditionnel" mais "conditionnel". Une "théorie" qu'il a dans la foulée expliquée à l'animateur de The Voice : "Quand on est petit, on ne connaît que l'amour de ses parents. En règle générale, ça s'appelle un amour inconditionnel. Et on apprend dans ses premières histoires d'amour que c'est très conditionnel. Donc que ça se négocie et que c'est temporaire. Ça peut durer une vie entière mais ça peut s'arrêter tout le temps. Quand on a compris que c'était conditionnel et temporaire, on peut vivre avec ça".

J'étais et je reste l'homme d'une seule femme

Une manière de voir les choses qui semble en tout cas être très bénéfique pour son couple. Pour rappel, ils s'étaient mariés dans les années 1970 et sont ensemble parents de trois enfants: Astrée, Victor, et Louise. La famille s'est récemment agrandie avec l'arrivée de deux petits-enfants pour Hélène et Thierry. En ce qui concerne leur rapport à la célébrité et à la notoriété, ils ne s'exposent pas souvent, que ce soit sur des tapis rouges ou sur les réseaux sociaux. Mais Il y a quelques jours, les deux tourtereaux étaient photographiés dans les loges du théâtre Antoine à Paris.

Thierry Lhermitte y avait rendez-vous pour jouer dans la pièce Fleurs de soleil, de Simon Wiesenthal. Sa femme Hélène était quant à elle venue l'encourager. Un couple soudé, donc. En 2016, dans les colonnes de Paris Match, le célèbre comédien faisait une belle déclaration d'amour à sa dulcinée : "J'étais et je reste l'homme d'une seule femme : la mienne. Je suis toujours amoureux d'elle". Depuis, rien ne semble donc avoir changé entre eux.