Diaporama : Tony Parker bientôt ministre des Sports ? Sa réponse cash à la possible offre d'Emmanuel Macron

Le President de la République française Emmanuel Macron, accompagné par le ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, Roxana Maracineanu, ministre déléguee, charée des Sports, la maire de Tremblay en France, François Asensi, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Parker, Clémentine Autain, visite la halle sportive et échanger avec des jeunes usagers et présidents de fédérations sportives de handball, de judo, de basket et de tennis dans le cadre de son déplacement consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, à Tremblay-en-France, Seine-Saint-Denis, France. © Isabelle Harsin/Pool/Bestimage