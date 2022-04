Tony Parker bientôt ministre des Sports ? Sa réponse cash à la possible offre d'Emmanuel Macron

Après une longue et formidable carrière sur les parquets de NBA, Tony Parker ne semble pas près de se reposer ! L'ancien basketteur de 39 ans a construit sa réputation outre-Atlantique du côté des Spurs de San Antonio avec qui il a remporté 4 titres de champion, devenant l'une des stars de son sport. Véritable icône en France, il a choisi de s'investir dans son pays après sa carrière. Le compagnon d'Alizé Lim multiplie les projets, investissant dans des stations de ski, montant une écurie de chevaux ou encore en s'intéressant dernièrement au vin. Un touche-à-tout qui reste avant tout un grand passionné de sport.

Hier, le journal L'Équipe a lâché une petite bombe en indiquant clairement que l'ex d'Eva Longoria était dans les petits papiers d'Emmanuel Macron, président nouvellement élu, pour occuper le poste de ministre des Sports. Une fonction prestigieuse, occupée jusqu'à présent par l'ancienne nageuse Roxana Maracineanu, mais qui obligerait le père de Liam et Josh à abandonner ses nombreuses activités pour éviter tout conflit d'intérêt. Présent sur le plateau de BFM Business le même jour, Tony Parker en a profité pour répondre à cette opportunité qui pourrait s'offrir à lui et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été particulièrement honnête.

J'ai envie de redonner à mon pays et je pense pouvoir le faire en tant qu'entrepreneur

Lorsque la journaliste lui demande s'il a lu l'article, Tony Parker opine du chef, mais à la question de savoir ce qu'il en a pensé, il part dans un éclat de rire avant de mettre les choses auc clair. "Non, franchement je ne pense pas. Je suis très content de tout ce que je fais dans le business. Je suis animé par la transmission, je fais beaucoup de choses pour la nouvelle génération, c'est ce qui m'anime. J'ai envie de redonner à mon pays et je pense pouvoir le faire en tant qu'entrepreneur, répond-il !avant de clore le débat. Non ça ne m'intéresse pas".