Diaporama : Vitaa, épouse comblée auprès d'Hicham : rares photos de son mari, avec qui elle a eu 3 enfants

1 / 20 Vitaa, épouse comblée auprès d'Hicham : rares photos de son mari, avec qui elle a eu 3 enfants

2 / 20 Vitaa est mariée depuis plus de douze ans à Hicham Bendaoud avec qui elle est mère de trois enfants. Exclusif - Vitaa - People dans les loges lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

3 / 20 Un homme très discret, qui avait été vu pour la première fois au côté de sa dulcinée en 2020, alors qu'ils assistaient à un match de football opposant le Paris Saint-Germain à Montpellier au Parc des Princes. Vitaa et son mari Hicham Bendaoud dans les tribunes du match de Ligue 1 Conforama PSG 5-0 Montpellier au Parc des Princes à Paris le 1 février 2020 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

4 / 20 Un an plus tard, en décembre 2021, c'est toujours dans les tribunes de ce stade que le couple faisait une nouvelle apparition. Vitaa et son mari Hicham Bendaoud - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

5 / 20 Ils étaient notamment entourés de Gims et sa femme Demdem. Hicham Bendaoud, Gims et sa femme Demdem - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

6 / 20 Leur plus récente apparition remonte à mai dernier. Dadju et Hicham Bendaoud (mari de Vitaa) - Avant-première du film "Ima" au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris le 5 mai 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

7 / 20 Ils avaient cette fois-ci délaissé le Parc des Princes pour un tapis rouge, puisqu'ils assistaient à l'avant-première d' Ima , au cinéma Gaumont des Champs-Elysées. Dadju et Hicham Bendaoud (mari de Vitaa) - Avant-première du film "Ima" au cinéma Gaumont Champs-Élysées à Paris le 5 mai 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

9 / 20 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

12 / 20 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud, Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

14 / 20 Vitaa et son mari Hicham Bendaoud - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage People at the Uber Eats Ligue 1 match "PSG against Monaco (2-0)" at the Parc des Princes in Paris on December 12, 2021. © BestImage

15 / 20 Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Patrick Bruel, Didier Deschamps et sa femme Claude, Djamel Bouras, DJ Snake, Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud, Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet, Alain Prost - People en tribune lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. People during the Champions League round of 16 first leg between PSG and Real Madrid at the Parc des Princes in Paris on February 15, 2022. © BestImage

16 / 20 Gims et sa femme Demdem, Vitaa et son mari Hicham Bendaoud - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage People at the Uber Eats Ligue 1 match "PSG against Monaco (2-0)" at the Parc des Princes in Paris on December 12, 2021. © BestImage

17 / 20 Nicolas Sarkozy, Gims et Hicham Bendaoud - People au match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Monaco (2-0)" au Parc des Princes à Paris le 12 décembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage People at the Uber Eats Ligue 1 match "PSG against Monaco (2-0)" at the Parc des Princes in Paris on December 12, 2021. © BestImage

18 / 20 Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud, Nikola Karabatic et sa compagne Geraldine Pillet , Alain Prost - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

19 / 20 Patrick Bruel, Vitaa (enceinte de son 3ème enfant) et son mari Hicham Bendaoud - People lors de la huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage