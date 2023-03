Vitaa, épouse comblée auprès d'Hicham : rares photos de son mari, avec qui elle a eu 3 enfants

Si Vitaa, qui célèbre ses 40 ans ce mardi, n'hésite pas à se montrer en public et partager des scènes ainsi que des chansons avec plusieurs célébrités comme son fidèle ami Slimane ou encore Gims et Dadju, elle ne s'affiche en revanche que très rarement en compagnie de Hicham Bendaoud, avec qui elle est mariée depuis plus de douze ans et mère de trois enfants : Liham, né le 24 juillet 2011, Adam, né le 25 octobre 2014 et Noa, née le 10 avril 2022.

Un homme très discret, qui avait été vu pour la première fois au côté de sa dulcinée en 2020, alors qu'ils assistaient à un match de football opposant le Paris Saint-Germain à Montpellier au Parc des Princes. Un an plus tard, en décembre 2021, c'est toujours dans les tribunes de ce stade que le couple faisait une nouvelle apparition, en étant notamment entourés de Gims et sa femme Demdem mais aussi Nicolas Sarkozy.

Un homme "très calme" et "sûr de lui"

Et comme on dit, jamais deux sans trois. Car les deux tourtereaux avaient une fois de plus encouragé les joueurs du PSG en février 2022, alors que ces derniers affrontaient sur leur pelouse le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Leur plus récente apparition remonte à mai dernier. Ils avaient cette fois-ci délaissé le Parc des Princes pour un tapis rouge, puisqu'ils assistaient à l'avant-première d'Ima, au cinéma Gaumont des Champs-Elysées.

Pour rappel, Hicham Bendaoud est PDG d'une société de commerce de gros baptisée AATIV située à Paris. Il est également devenu directeur musical d'Indifférence Prod, une maison de disque pour laquelle il travaille main dans la main avec sa célèbre femme. Cette dernière s'est déjà exprimée au sujet de son mari à quelques reprises en interview. Elle l'avait notamment décrit, dans l'émission Must Célébrités diffusée sur M6, comme quelqu'un "de très sûr de lui", "de très calme", et "de très posé".

Pour Gala, elle expliquait l'avoir rencontré à 25 ans, lorsqu'elle était "sentimentalement perdue", et qu'elle ne ne savait plus "à qui faire confiance".